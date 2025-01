Trump nomeia secretário interino da Defesa e Hegseth ainda não está confirmado

Robert Salesses, vice-diretor do Serviço da Sede do Pentágono em Washington. Arquivo | Crédito da foto: Reuters

O presidente Donald Trump nomeou um secretário interino da Defesa porque a sua escolha para liderar o Pentágono, Pete Hegseth, ainda não foi confirmada pelo Senado.

Robert Salesses, vice-diretor do Serviço Sede do Pentágono em Washington, servirá como secretário interino de defesa, e três outros civis de carreira do Departamento de Defesa servirão como chefes interinos do Exército, da Marinha e da Força Aérea.

Para preencher esses cargos, a próxima administração Trump precisava de altos executivos do Pentágono que já tivessem sido confirmados pelo Senado. O Sr. Salesses é um fuzileiro naval aposentado que serviu na Guerra do Golfo e ganhou uma Estrela de Bronze.

Tem dirigido o Serviço da Sede em Washington, que inclui todos os serviços de apoio para a região da capital, incluindo a gestão de instalações e o gabinete do conselheiro geral e outros que apoiam os ramos militares e a liderança do Pentágono.

Hegseth poderá ver sua indicação apresentada pelo Comitê de Serviços Armados do Senado já na segunda-feira, mas devido ao número de indicados que devem ser aprovados, o plenário do Senado poderá não aprovar sua indicação até o final desta semana.

Além disso, Trump escolheu Mark Averill, que era assistente administrativo da secretária do Exército, Christine Wormuth, para ser secretário interino. Averill, formado pela Academia Militar dos Estados Unidos em West Point, é civil sênior de carreira desde junho de 2009.

Terence Emmert, que foi o principal vice-diretor de tecnologia para capacidades de missão, será secretário interino da Marinha. Serviu na Marinha como aviador e possui vasta experiência em pesquisas e testes.

E Gary Ashworth, que tem trabalhado temporariamente como subsecretário de aquisições, será secretário interino da Força Aérea. Ashworth passou mais de 20 anos na Força Aérea e liderou um esquadrão de aquisição durante sua missão final.

Trump, no seu discurso inaugural, indicou que algumas das suas primeiras ordens executivas envolveriam os militares, incluindo um possível envio adicional para a fronteira EUA-México para “terminar” a construção do muro fronteiriço, bem como a eliminação da diversidade. Iniciativas de formação sobre equidade e inclusão.

Existem atualmente cerca de 2.500 forças da Guarda Nacional e da Reserva servindo na ativa na fronteira. Esse total não inclui as tropas da Guarda mobilizadas pela Guarda Nacional estadual.

O Comando Norte dos EUA, responsável pelas tropas sob ordens federais na fronteira, disse que está atualmente autorizado a manter 2.500 soldados lá.

“Os militares fornecem detecção e monitoramento, entrada de dados, treinamento, transporte, manutenção de veículos e armazenamento e suporte logístico ao longo dos 12 meses. A autorização também inclui apoio à aviação leve de asa rotativa para reconhecimento aéreo em apoio ao pessoal do CBP no terreno”, disse o NORTHCOM em comunicado.

O comando “está trabalhando em estreita colaboração com o Estado-Maior Conjunto e o Departamento de Defesa e está pronto para cumprir a missão de defesa nacional”.

Não há tropas em serviço activo a trabalhar na fronteira neste momento, mas em casos limitados, alguns em posições de liderança desempenham certas funções de comando e controlo.

NBC relatou pela primeira vez a nomeação do Sr. Salesses.