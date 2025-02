Trump novamente ataca a USAID, reivindica US $ 18 milhões concedidos à Índia para ajudar nas eleições

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o governo Biden alocou US $ 18 milhões em fundos para a Índia para ajudar em suas eleições, argumentando que o país não precisa desse dinheiro.

Leia também | USAID ROW: Informações de nós ‘preocupantes’, o governo olha para ela, diz Jaishankar

Seus comentários durante um discurso na conservadora Conferência de Ação Política (CPAC) no sábado (22 de fevereiro de 2025) depois que ele atacou repetidamente a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) por atribuir US $ 21 milhões em fundos à Índia para “participação dos eleitores. ” Em seu discurso, Trump também acusou a Índia de aproveitar os Estados Unidos

“18 milhões de dólares para ajudar a Índia com suas escolhas. Por que diabos? Por que não vamos aos ingressos antigos de papel e deixamos que eles nos ajudem com suas escolhas, certo? ID do eleitor. Isso não seria bom? Estamos dando dinheiro à Índia para as eleições. Eles não precisam de dinheiro ”, ele disse.

“Eles se aproveitam muito bem de nós. Uma das taxas mais altas do mundo … temos 200 % (taxas) lá e então estamos dando muito dinheiro para ajudá -los com suas escolhas ”, disse Trump.

Trump também criticou a USAID por dar a Bangladesh US $ 29 milhões.

“US $ 29 milhões vão para fortalecer o cenário político e ajudá -los a votar em um comunista radical de esquerda em Bangladesh”, disse ele, sem nomear ninguém.

Trump declarou repetidamente que o USEID sob o governo anterior liderado por Joe Biden alocou US $ 21 milhões em fundos para a Índia para “participação eleitoral”, o que causou assistência no país.

O Ministro de Assuntos Externos, S. Jaishankar, no sábado (22 de fevereiro) disse que as informações apresentadas pelo governo Trump estão “preocupadas” e que o governo está investigando.

Durante uma interação em um evento em Nova Délhi, ele também disse que a USAID era permitida na Índia “de boa fé, realizando atividades de boa fé”, e sugestões dos Estados Unidos estão sendo feitos de que “existem atividades de má fé de má fé “.

“Então, certamente merece uma olhada. E, se houver alguma coisa, acho que o país deve saber quem são as pessoas envolvidas em atividades de má -fé ”, disse o ministro das Relações Exteriores.

O partido do Congresso no sábado (22 de fevereiro) pediu ao primeiro -ministro Narendra que “converse com seu amigo” e refute fortemente a acusação.

Na quinta -feira (20 de fevereiro), em uma reunião da Associação de Governadores Republicanos, Trump disse que o financiamento de US $ 21 milhões para a Índia para a ‘participação de votação’ era um esquema de “suborno”, pois ele continuou atacando o governo anterior de Biden .

Trump levantou preocupações semelhantes na quinta -feira (20 de fevereiro) e quarta -feira (19 de fevereiro), dias após o departamento de eficiência do governo (DOGE) liderado por Elon Musk, disse que a USAID contribuiu com US $ 21 milhões para a Comissão Eleitoral da Comissão Eleitoral para a Comissão Eleitoral aumentar na Índia enquanto listava artigos nos quais os “dólares de contribuintes dos EUA” foram gastos. Em 16 de fevereiro, Dege também apontou que todos os artigos haviam sido cancelados.