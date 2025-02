Para o presidente dos EUA, Donald Trump “”, há um acordo de negócios com Pequim “. Ele disse isso conversando com a imprensa no avião presidencial. Washington impôs recentemente outros deveres alfandegários de 10% em todos os produtos importados da China desde o início de fevereiro. Trump acrescentou que “em 2020 os Estados Unidos já haviam concluído um excelente acordo comercial com a China” e agora um novo contrato é talvez “.

A guerra comercial de Donald Trump estende o petróleo. Após as tarefas de aço e alumínio e sociedades mútuas, o presidente dos EUA inicia um pulmão e equilibra a estrada por 25% em carros, produtos farmacêuticos e chips.

As obrigações – explicadas – provavelmente serão anunciadas oficialmente em 2 de abril, mas não está claro se eles entrarão imediatamente em vigor. “Queremos dar às empresas tempo para vir aqui. Se elas abrirem a fábrica, não há taxas”, explicou. A ameaça de novos deveres é tremendo os fabricantes de carros europeus e japoneses, aqueles que mais exportam para os Estados Unidos. Embora não esteja claro se as taxas dizem respeito a todas as importações de veículos, se o país for determinado pelo país e se há exceções ao Canadá e ao México, uma hipótese específica congelará grandes nomes nessa indústria que garante um aumento nos custos de seus seus custos de carro. “As obrigações afetarão diretamente a economia dos EUA e terão ativos mais caros para os consumidores dos EUA”, enfatizou Hildegard Mueller, presidente da Associação Alemã de Carros, destacou as taxas “provocativas”.

As obrigações são uma ferramenta incorreta para a negociação.

No entanto, as preocupações de que Trump não está tremendo visa continuar em uma estrada aberta, impondo “25% ou mais” obrigações também para medicamentos e semicondutores. “Eles também poderiam ir significativamente durante o ano”, ele alertou de Mar -a -lago enquanto assinava algumas das ordens executivas, incluindo quem colocou uma agência federal independente -Hako é a Comissão Federal e o século -sob o controle do Casa Branca. A disposição expande significativamente o poder presidencial e provavelmente será objeto de uma batalha legal difícil. A ordem é acompanhada pelo pedido de Trump ao Ministério da Justiça de serem promotores estúpidos da ERA-BIDEN de acabar com a “politização” do ministério. “Devemos limpar e restaurar a confiança. A Era de Ouro da América deve ter um sistema judicial justo”, disse ele, confirmou sua intenção de querer uma revolução em Washington e erradicar aqueles que, em sua opinião, são velhos hábitos de sistema corrupto.

A Revolução, que confiou parcialmente Elon Muska, cujo departamento para a eficácia do governo continua afetando o som dos cortes para eliminar o desperdício. Até agora, Doge disse que identificou e cria uma economia de US $ 55 bilhões, mas relata mais de 16 anos em seu site.

E esse número diminuirá ainda mais se o erro for calculado na avaliação do contrato, originalmente estimado pelo valor de oito bilhões, mas na verdade oito milhões. Musk também foi confiado para avaliar as possibilidades, até drásticas, pressionar a Boeing a acelerar os suprimentos de duas novas forças aéreas. O presidente – profundamente frustrado – relata o novo Yokr Times – indicaria bilionários a não excluir a liberação de padrões de segurança para aqueles que trabalham na produção de aeronaves presidenciais. Se estiver desesperado para considerar comprar um feixe de luxo e adaptá -lo às necessidades da Casa Branca, causando um golpe sério na Boeing, uma empresa que Trump agora considera “uma causa perdida”.

Reprodução reservada © Copyright ANSA