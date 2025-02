Trump, o almíscar ‘violando a lei à direita e à esquerda’: antiga ética da Casa Branca

O ex -czar da ética da Casa Branca, Norm Eisen, argumentou que o Departamento de Eficiência do Governo do Presidente Trump e o bilionário da Tech Billonario (DOGE) estão “violando a lei direita e esquerda”.

Wolf Blitzer, da CNN, perguntou a Eisen, que serviu na administração de Obama, sobre os comentários de Musk do Salão Oval junto com o presidente Trump na terça -feira, quando o CEO da Tesla disse que determinaria seus próprios conflitos de interesses que trabalham dentro do governo federal.

O ex -funcionário disse que não é como as coisas devem funcionar.

“As leis de ética estão lá para proteger contra conflitos”, disse Eisen na terça -feira, durante um painel na “sala da situação” da CNN, Excelente por Mediaite. “Então, as pessoas que trabalham para o governo estão servindo o interesse público, não seu próprio interesse. Elon Musk está cortando os funcionários das agências que o estão investigando”.

Ele também apontou que as revelações de Musk não foram divulgadas e perguntadas como exatamente o bilionário lidaria com qualquer conflito de interesses, uma vez que seus ricos negócios estão frequentemente entrelaçados com o governo.

“Você tem isenções? É desafiado? Ele questionou.

A gigante tecnológica defendeu os movimentos de Doge durante a conferência de imprensa, apesar das fortes críticas aos democratas que soaram o alarme de que medidas ilegais foram tomadas, e a privacidade dos americanos se comprometeram após o governo conceder ao grupo de acesso a vários pagamentos e Sistemas de informação.

“As pessoas votaram em uma importante reforma do governo e é isso que as pessoas vão conseguir”, disse Musk na terça -feira. “É disso que se trata a democracia”.

O proprietário bilionário da plataforma social X também rejeitou os desafios legais para Doge e o governo Trump, pedindo ao Congresso que acusasse os juízes para bloquear suas ordens abrangentes. Os juízes federais prenderam temporariamente muitas das ordens executivas de Trump e alguns poderiam chegar à Suprema Corte, que atualmente tem uma maioria conservadora.

Enquanto Musk passava o tempo em oval defendendo seu trabalho, Eisen tentou destacar a natureza sem precedentes de Dege e o presidente se juntaram.

“Você tem um presidente criminal, 34 condenações. Não é de surpreender que ele esteja feliz com Elon Musk “, disse o ex -czar da ética”. Eles estão violando a lei à direita e à esquerda.

A colina entrou em contato com a Casa Branca para comentar.

Fonte