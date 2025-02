Trump, o controle americano sobre Gaza será longo, se tornará “rivière” do Oriente Médio “

“Os laços entre os EUA e Israel são indestrutíveis”. Donald Trump disse isso em uma conferência de imprensa com Benjamin Netanyahu e enfatizou que nos últimos dois anos “os relacionamentos foram testados”. “Mas comigo e você estará mais forte do que nunca”, acrescentou. “Os Estados Unidos assumirão o controle de Gaza, um controle de longo prazo que trará estabilidade para o Oriente Médio, Gaza será rivada no Oriente Médio”, disse Trump. “Os palestinos têm que deixar Gaza e morar em outros países, Gaza é Um símbolo de morte e destruição por décadas, os palestinos querem retornar porque não têm alternativas ”. “Estamos lutando com nossos inimigos a partir de 7 de outubro e mudando a face do Oriente Médio. Destruímos o Hamas, dizimamos o Hezbollah ”, então dissemos o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyhau. “Israel nunca foi tão forte, mas para garantir que tenhamos que terminar nosso futuro”, concluiu que “Israel terminaria a guerra que a vence. A vitória de Israel será a vitória da América ”. No final, Netanyahu disse: “A paz entre Israel e a Arábia Saudita não é apenas viável, mas estará lá”.

