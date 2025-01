Trump oferece a todos os trabalhadores federais uma compra com sete meses de pagamento em esforço para reduzir o tamanho do governo

O governo Trump anunciou terça -feira (28 de janeiro de 2025) que está oferecendo compras a todos os funcionários federais que optam por deixar seu trabalho na próxima semana, um movimento sem precedentes para reduzir o governo dos Estados Unidos a uma velocidade vertiginosa.

Um memorando do Gabinete de Gerenciamento de Pessoas, a Agência de Recursos Humanos do Governo, também disse que começaria a submeter todos os funcionários federais a “melhorias padrão de adequação e conduta” e alertaria sinistramente sobre redução futura. O e -mail enviado aos funcionários disse que aqueles que deixarem suas posições voluntariamente receberão cerca de sete meses de salário, mas precisam optar por fazê -lo antes de 6 de fevereiro.

O presidente Donald Trump construiu uma carreira política em torno da promessa de interromper Washington e prometeu que seu segundo governo iria muito além para abalar as normas políticas tradicionais do que a primeira. Mesmo assim, as repercussões de tantos trabalhadores do governo que foram convidados a abandonar seu trabalho eram difíceis de calcular.

O governo federal usa mais de 3 milhões de pessoas, o que o torna aproximadamente a 15ª maior força de trabalho do país. A posse média para um funcionário federal é de quase 12 anos, de acordo com uma análise do Data Center de Pesquisa do OPM Pew.

Mesmo uma fração da força de trabalho que aceita compras pode enviar ondas de choque através da economia e desencadear interrupções generalizadas em toda a sociedade como um todo, o que causa grandes implicações de escopo e até agora desconhecido, para a entrega, a entrega, a pontualidade e a eficácia de Serviços federais em todo o país.

Um número incalculável de profissionais de saúde da primeira linha no Departamento de Assuntos de Veteranos, funcionários que processam empréstimos para moradia ou pequenas empresas e contratados que ajudam a adquirir a próxima geração de armas militares podem ir para as saídas. Também pode significar perder inspetores e cientistas experientes que comprovam o suprimento de água, interrompendo tudo, desde viagens aéreas e proteção de produtos de consumo.

Em resposta, o presidente do sindicato dos funcionários do governo, Everett Kelley, disse que não deve ser considerado como compras voluntárias, mas para pressionar os trabalhadores não considerados fiéis ao novo governo a desocupar seus empregos.

“O expurgo do governo federal da carreira dedicado aos funcionários federais terá vastas e involuntárias conseqüências que causarão o caos para os americanos que dependem de um governo federal em operação”, afirmou Kelley em comunicado. “Entre a explosão das ordens e políticas executivas anti-trabalhadores, fica claro que o objetivo do governo Trump é transformar o governo federal em um ambiente tóxico onde os trabalhadores não podem ficar, mesmo que quiserem”.

Em seu memorando de e -mail detalhando seu plano, o OPM lista quatro diretivas que dizem que Trump está forçando a força de trabalho federal no futuro, incluindo que a maioria dos trabalhadores retorna aos seus escritórios completos.

“A maioria substancial dos funcionários federais que trabalham remotamente desde a Covid deve retornar aos seus escritórios físicos cinco dias por semana”, diz ele. Isso é ecoado por Trump, que disse sobre os funcionários federais durante o fim de semana: “Você precisa ir ao seu escritório e trabalhar. Caso contrário, você não terá um emprego.

O memorando também diz que Trump “insistirá na excelência em todos os níveis” e, embora algumas partes da força de trabalho do governo possam aumentar sob sua administração, “a maioria das agências federais provavelmente será reduzida”.

Finalmente, ele diz, a “força de trabalho federal deve ser composta por funcionários confiáveis, leais, confiáveis ​​e lutam pela excelência em seu trabalho diário”.

“Os funcionários estarão sujeitos a padrões aprimorados de adequação e comportamento à medida que avançamos”, diz o memorando. “Os funcionários que participam de comportamento ilegal ou outra conduta má será priorizada para pesquisas e disciplina apropriadas, incluindo rescisão”.

A mensagem enviada por e -mail inclui uma “carta de demissão diferida” para funcionários federais que desejam participar do programa de compras.

“Se você desistir deste programa, manterá todos os salários e benefícios, independentemente da sua carga de trabalho diária e estará isenta de todos os requisitos de trabalho aplicáveis ​​até 30 de setembro”, diz ele.

O email inclui até instruções sobre como aceitar, indicando: “Se você deseja desistir: selecione ‘Resposta’ a este email. Você deve responder da sua conta do governo”. Ele acrescenta: “Escreva a palavra ‘desista’ do corpo deste email e pressione ‘Send’”.

Enquanto isso, o OPM publicou um guia para uma ordem executiva que Trump assinou no primeiro dia de seu segundo mandato conhecido como “Política de Proadía/Programação”. Substitui o Anexo F, uma ordem de Trump assinada no final de seu primeiro mandato, que procurou reclassificar milhares de funcionários federais e transformá -los em políticos nomeados sem as mesmas proteções de segurança trabalhista.

O presidente Joe Biden encerrou a ordem do anexo F de Trump quase imediatamente depois de assumir o cargo em 2021 e, sob seu governo, o OPM emitiu uma nova regra no ano passado, projetada para dificultar a despedida de muitos funcionários federais.

Esse movimento foi visto como uma salvaguarda contra o uso de uma nova ordem de anexo F para ajudar a cumprir os principais objetivos do projeto 2025, um plano de varredura para um grupo de especialistas conservadores de Washington para descartar grandes faixas da força de trabalho federal a favor de alternativas mais conservadoras, reduzindo o tamanho geral do governo.

Mas isso não impediu que o governo Trump se movesse rapidamente para estripar a força de trabalho federal e deixar os funcionários com pouco recurso para protestar contra fotos ou imóveis.

O Trump OPM estabeleceu mortal na segunda -feira, para que as agências comecem a recomendar trabalhadores para reclassificação. Os chefes da agência são instruídos a estabelecer uma pessoa de contato até quarta -feira e começar a apresentar recomendações de pessoal intermediário dentro de 90 dias.

“As agências são incentivadas a apresentar recomendações continuamente antes desta data”, disse Charles Ezell, diretor interino da OPM, em um memorando.

Talvez mais impressionante, a equipe de Trump simplesmente eliminou o regulamento do governo Biden de 2024 para proteger melhor os trabalhadores federais. O memorando de segunda -feira disse que a nova ordem executiva de Trump usou a autoridade do presidente “para cancelar diretamente esses regulamentos”.