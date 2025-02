O líder americano afirmou que Washington aumentaria significativamente as vendas militares em Nova Délhi enquanto conversavam com o primeiro -ministro Narendra Modi

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que seu país ofereceria bicos de combate F-35 na Índia como parte de uma exportação de armas prolongada. Trump fez comentários na quinta -feira ao encontrar o primeiro -ministro Narendra Modi na Casa Branca.

Os dois líderes concordaram em aumentar o comércio de defesa e a co -produção, de acordo com uma declaração conjunta publicada após a entrevista.

“Aumentaremos as vendas militares na Índia por muitos bilhões de dólares. Também inserimos o caminho para dar a Índia F-35 Hidden Fighters “,” Trump disse a repórteres, sem dar tempo.

O desenvolvimento vem no meio de um esforço da Índia para modernizar e atualizar sua infraestrutura militar, pois o país procura fortalecer suas capacidades de defesa. Nem Trump ou moda explicaram se a oferta de F-35s sugere qualquer transferência de localização ou tecnologia para a Índia.

As observações de Trump vêm por dias depois que o F-35 enfrentou uma força aérea russa russa russa do SU-57 no maior show aéreo indiano, aero Índia, que termina em Bangalore. A Rússia introduziu o SU-57 pela primeira vez na Índia, causando um interesse intensivo de especialistas e do público em geral, de acordo com os relatos da mídia indiana.

Aleksanddr Mikheev, diretor da Rosoboronexport, uma agência de exportação de armas estatais russas, anunciou à aero Índia que Moscou está pronto para exportar uma quinta geração de caças multirol de primeira geração de Su-57E para parceiros internacionais, sinalizando uma propagação significativa da exportação militar da Rússia possibilidades.









Rosoboronexport também disse que ofereceu uma parceria com a Índia sobre o desenvolvimento adicional da versão de exportação do SU-57 e a localização de sua produção na Índia. Nova Délhi fazia parte de um projeto conjunto para o desenvolvimento de uma aeronave de quinta geração, mas se retirou em 2018.

A Rússia é um fornecedor de defesa historicamente maior da Índia. No entanto, nos últimos anos, Nova Délhi diversificou suas fontes de importações e parcerias tecnológicas, de acordo com o Instituto Internacional de Pesquisa da Paz de Estocolmo (SIPRA). A Índia também pressionou que expande significativamente sua capacidade, pesquisa e desenvolvimento de defesa doméstica sob a visão ‘Atmanirbhar Bharat’ ou a indigenização do setor de defesa.

Uma declaração conjunta publicada por Nova Délhi e Washington observou que os líderes anunciaram planos de continuar novas compras para novos acordos de compras “Lança” Contra foguetes guiados por campo e “Stryker” Veículos de combate para pedestres na Índia para “Eles atendem rapidamente aos requisitos de defesa indianos”. Os países também pretendem concluir um trabalho para adquirir seis patrulhas navais P-8i adicionais para a Marinha Indiana. Nova Délhi e Washington também anunciaram planos para assinar um novo quadro de 10 anos para uma grande parceria de defesa nos EUA no século 21 deste ano.

Além de fortalecer suas conexões de defesa, Washington e Nova Délhi concordaram que acelerarão a cooperação em áreas -chave como comércio, tecnologia e comércio no meio do plano de Trump de impor tarifas recíprocas sobre parceiros comerciais, incluindo a Índia, que ele chamou de A A “Ousor tarifário.”