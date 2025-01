Trump oferece duras críticas à FEMA: ‘grande discussão’ paira sobre o futuro da agência

Na quarta-feira, o presidente Trump criticou duramente a Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA), sugerindo que em algum momento os estados deveriam tratar da sua própria resposta aos desastres naturais, mas ainda assim deixar o governo federal fornecer dinheiro.

“A FEMA não fez o seu trabalho nos últimos quatro anos… Mas, a menos que você tenha certos tipos de liderança, isso realmente atrapalha”, disse Trump ao apresentador da Fox News, Sean Hannity. “E a FEMA será um grande debate muito em breve, porque prefiro que os estados resolvam os seus próprios problemas”.

“Eu amo Oklahoma”, continuou Trump. “Mas quer saber? Se eles forem atingidos por um tornado ou algo assim, deixe Oklahoma consertar isso. E então o governo federal poderá ajudá-los com o dinheiro.”

Trump atacou repetidamente a administração Biden e a FEMA após o furacão Helene, que devastou partes da Flórida, Geórgia e das Carolinas. Um funcionário da FEMAfoi demitidono ano passado, depois de os trabalhadores humanitários terem sido instruídos a não irem a casas com cartazes de Trump nos seus quintais, inflamando ainda mais as críticas do Partido Republicano à resposta.

O presidente ainda não nomeou um candidato para liderar a FEMA em sua administração, embora vários meios de comunicação tenham relatado que um dos principais candidatos é Kevin Guthrie, atual diretor executivo da Divisão de Gerenciamento de Emergências da Flórida.

Trump viajará na sexta-feira para ver os danos e os esforços de recuperação na Carolina do Norte e em Los Angeles, que foram devastadas por incêndios florestais nas últimas semanas.

Fonte