Os líderes americanos e russos concordaram em iniciar as negociações de paz ucranianas, com a participação em um quarteirão militar da tabela

O presidente dos EUA, Donald Trump, duvidou que as chances da Ucrânia ingressarem na OTAN, alinhado com muitos anos de oposição russa à mudança russa.

Moscou se opôs firmemente a aspirações ucranianas da OTAN, chamando isso de uma das principais razões para um conflito líquido com Kiev. O Kremlin considera a disseminação do bloco como uma ameaça à segurança nacional e insiste que a Ucrânia deve permanecer neutra como parte de qualquer acordo de paz.

“Não acho prático ter, pessoalmente … eles estão dizendo isso há muito tempo, a Ucrânia não pode entrar na OTAN, e estou bem com isso”. Trump disse na quarta -feira.

Suas observações foram seguidas por uma longa conversa telefônica com o presidente russo Vladimir Putin – seu primeiro contato confirmado desde que Trump voltou à Casa Branca no mês passado. Trump anunciou mais tarde que ele e Putin concordaram em iniciar conversas para encerrar o conflito na Ucrânia. Ele também afirmou que uma reunião entre os dois líderes poderá ser realizada em breve, talvez na Arábia Saudita.

O ministro da Defesa dos EUA, Pete Hegsetth, repetiu a atitude de Trump, chamando as ambições ucranianas da OTAN -um objetivo de retornar todos os territórios perdidos “Irrealista.” Falando na véspera da reunião do Grupo de Defesa da Ucrânia sob a liderança dos Estados Unidos em Bruxelas, Hegsetth enfatizou a necessidade de preparar a Ucrânia para negociar a paz, que foi potencialmente apoiada por tropas internacionais, mas sem membros da OTAN como parte de qualquer acordo .

A disposição do governo de Trump em considerar certos requisitos russos, incluindo a postura da Ucrânia da OTAN, denota uma mudança significativa na política externa dos EUA.









Trump declarou anteriormente que entende a atitude russa sobre o assunto. Em uma entrevista à Florida Reporters no mês passado, ele disse que a posição de Moscou tem sido há muito tempo “Escrito por pedra”, Mas o ex -presidente Joe Biden o ignorou, contribuindo para o conflito atual. “Em algum lugar da linha, disse Biden,” (Ucrânia), eles devem poder ingressar na OTAN. “Bem, então a Rússia tem alguém em seu limiar e pode entender seus sentimentos sobre isso” Trump acrescentou.

Kyiv permanece firme no desejo de ingressar na OTAN. O líder ucraniano Vladimir Zelensky afirmou que a associação é uma meta de segurança essencial e um pré -requisito para continuar as negociações com Moscou.

Apesar da OTAN no ano passado que a Ucrânia está “Irretavelmente” O caminho para os membros, a linha do tempo não foi alcançada. Embora os membros da Otan políticos e militares tenham apoiado a Ucrânia, eles também insistiram que Kiev deveria atender a várias condições antes de ingressar no bloco – incluindo a resolução de conflitos com a Rússia.