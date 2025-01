Trump ordena a criação de uma defesa projetiva ‘Iron Dome’

O novo presidente dos EUA deseja organizar um “escudo para a defesa de foguetes da próxima geração” para proteger o país contra ataques de longa faixa

O presidente dos EUA, Donald Trump, ordenou que o Pentágono desenvolvesse um plano para um novo escudo de foguete integrado, alegando que um potencial ataque aéreo sofisticado de longo prazo permaneceu “A ameaça mais catastrófica” O país enfrenta. O escudo de foguete proposto recebeu o nome do sistema israelense de Iron Dome, que serve como base para a estrutura de camadas múltiplas da defesa da defesa daquele país.

O presidente recém -jurado na segunda -feira emprestou o Ministro da Defesa para criar um sistema em uma ordem executiva, chamada “Iron Dome for America”.

O secretário de defesa Hegsetth agora tem 60 dias para abandonar um plano para proteger os EUA de “Foguetes de cruzeiro balísticos, hipersônicos e avançados e outros ataques aéreos de próxima geração de colegas, perto de colegas e oponentes loucos” E imagine um novo escudo de foguete com camadas múltiplas.

“Nos últimos 40 anos, em vez de diminuir, a ameaça de uma arma estratégica da próxima geração tornou -se mais intensa e mais complexa com o desenvolvimento de colegas e perto do oponente do sistema da próxima geração e sua própria terra natal de ar integrado e defesa de foguetes das capacidades “,” O comando executivo diz.













A diretiva requer a criação de diferentes características de um escudo de foguete proposto, incluindo “O desenvolvimento e o arranjo de interceptores proliferados com base no espaço”. capaz de disparar foguetes balísticos que chegam durante sua fase de reforço, fortalecendo “Oportunidades e fases terminais”, “ bem como indefinidamente “Opções de ataques de foguetes antes de começar.”

Embora o comando implique que os planos devam estar envolvidos no orçamento no próximo ano, ele não fornece nenhuma estimativa de custo sobre o ambicioso programa. Nem fornece um prazo em que o escudo exato de foguete deve ser realizado.

Trump prometeu repetidamente criar um estilo israelense de um escudo integrado de uma defesa policial, mas ainda resta ver que exatamente essa abordagem atuará para os EUA, o país imensamente maior que Israel.

“Vou direcionar nosso exército a começar a construir um escudo para a defesa de foguetes da grande cúpula de ferro, que será feita nos EUA, e a maior parte aqui no Arizona”, “” Trump disse durante o último mês.

O sistema de cúpula de ferro israelense é projetado principalmente para interceptar pequenos foguetes, drones e conchas de artilharia, enquanto outras armas oferecem oportunidades contra outras ameaças, como foguetes balísticos sofisticados e longos.