Trump ordena agências federais a aderir

O bilionário soprou a burocracia como um “quarto ramo de poder inimistrado e inimaginável”

O presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva que vinculou a agência federal dos EUA para a implementação da redução na força de trabalho e medidas de eficiência declaradas pelo Departamento de Eficiência do Governo (DOGE) e lideradas por Elon Musk.

Assinado em 11 de fevereiro de 2025, ordem Ele instrui as agências a limitar o emprego a posições essenciais e cooperar com o DOGE para identificar áreas para uma diminuição significativa do pessoal e a potencial eliminação da agência.

Aparecendo junto com Trump em um Salão Oval na terça -feira, Musk defendeu a iniciativa, afirmando que ele era um americano “As pessoas votaram em uma grande reforma do governo e conseguiriam. “

“Não é discreto reduzir os custos federais – Que importa. É importante para a América permanecer solvente como país “,” Disse almíscar.

“Temos esse quarto ramo de poder inexplicável e inconstitucional – burocracia – que, de muitas maneiras, atualmente é mais poder do que qualquer representante escolhido “. Ele acrescentou. “Isso não reflete a vontade das pessoas. Então, isso é algo que temos que consertar”.

Foi uma das conferências políticas mais incríveis para a imprensa que eu já vi. “Isso não é opcional, é fundamental.” pic.twitter.com/ddsgvjnqtw – Geiger Capital (@geiger_capital) 11 de fevereiro de 2025

“E temos que lidar com um déficit – 2 trilhões de déficit. Se não fizermos algo a respeito, a Terra irá à falência. Quero dizer, é surpreendente que apenas os pagamentos de juros à dívida nacional excedam o orçamento do Ministério da Defesa “,” Musk observou.













A Ordem Executiva de Trump determina a proporção de emprego na qual as agências podem empregar apenas um funcionário para cada quatro partidas, com exceção dos papéis associados à segurança pública, realizando imigração e aplicação da lei. Os líderes da agência devem desenvolver planos baseados em dados, com consultoria com os líderes da equipe da Doga, para garantir que novos funcionários sejam concedidos a áreas com altas necessidades.

O comando também exige que os chefes das agências enviem relatórios dentro de 30 dias, avaliando se seus departamentos ou sub-agências podem ser removidos ou pretendidos. Não se aplica ao pessoal militar, e as agências podem excluir agências “Qualquer posição que eles consideram obrigada a cumprir a responsabilidade pela segurança nacional, segurança nacional ou segurança pública”.

Os críticos causaram preocupação com a influência potencial dessas medidas nos serviços públicos e na concentração de energia dentro de Doge, e os jornalistas pressionaram o almíscar no potencial conflito de interesses.

REPORTER: Você aprimorou um conflito de interesses? Quais são os cheques e os equilíbrios? Musk: Publicamos nossas ações para o DOGA Handle on X pic.twitter.com/j0tpjii0is – Aaron Rupar (@atrupar) 11 de fevereiro de 2025

A pressão mais recente de Trump sobre a alta diminuição no trabalho federal é seguida pelos esforços anteriores de seu governo para simplificar a cirurgia do governo, incluindo ajuda estrangeira e emprego de congelamento. O Departamento de Eficiência do Governo recebeu uma autoridade estendida para monitorar essas reduções com o objetivo de identificar e remover o consumo desperdiçado dentro do governo federal.