Trump ordena liberação de arquivos JFK, RFK e MLK

O presidente dos EUA prometeu anteriormente desclassificar informações sobre assassinatos históricos de alto perfil

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou uma ordem executiva desclassificando documentos governamentais relacionados aos assassinatos do presidente John F. Kennedy, do senador Robert F. Kennedy e do ativista dos direitos civis Martin Luther King Jr., na década de 1960, informaram vários meios de comunicação na quinta-feira.

Trump prometeu fazê-lo num comício de vitória na Capital One Arena, em Washington, no fim de semana passado, falando antes da sua tomada de posse na segunda-feira.

Os assassinatos de alto nível do Presidente Kennedy em 1963, do seu irmão e aliado político Robert Kennedy em 1968 e, no mesmo ano, de Martin Luther King, um líder dos direitos civis e vencedor do Prémio Nobel da Paz, continuam a ser objecto de controvérsia e especulação. na América.

A Administração Nacional de Arquivos e Registros (NARA) possui cinco milhões de registros relativos apenas ao assassinato do Presidente Kennedy. Na década de 1990, o governo federal determinou a sua libertação quase completa até Outubro de 2017. O presidente dos EUA ainda tinha o poder de ordenar isenções. Entre 3.000 e 4.000 documentos ainda não foram divulgados.