Trump ordena que FAA encerre esforços de contratação de DEI

O presidente Trump emitiu na terça-feira uma ordem executiva orientando a Administração Federal de Aviação (FAA) a “retornar à contratação não discriminatória e baseada no mérito” e eliminar as iniciativas de diversidade, equidade e inclusão (DEI).

“Por meio desta ordeno ao Secretário de Transportes e ao Administrador Federal de Aviação que retornem imediatamente às contratações não discriminatórias e baseadas no mérito, conforme exigido por lei”, dizia a diretriz.

“Todas as chamadas iniciativas DEI, incluindo todas as políticas ou práticas de preferência perigosas, devem ser rescindidas imediatamente em favor da contratação, promoção e tratamento de funcionários com base em sua capacidade, competência, realizações e dedicação individuais.”

A diretriz segue a ordem executiva de Trump na segunda-feira para encerrar os esforços da DEI em todos os locais de trabalho federais.

O líder do Partido Republicano disse que as políticas de contratação da DEI, que visam considerar pessoas que historicamente enfrentaram barreiras profissionais devido à discriminação racial ou de gênero, podem impedir a “confiança” dos pilotos nas habilidades de um indivíduo.

“A contratação ilegal e discriminatória de diversidade, equidade e inclusão (DEI), inclusive com base em raça, sexo, deficiência ou qualquer outro critério que não seja a segurança dos passageiros das companhias aéreas e a excelência geral do trabalho, competência e qualificações, prejudica todos os americanos, que merecem voe com confiança”, diz a ordem.

Fonte