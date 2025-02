Trump, os últimos movimentos de Musk para reduzir a força de trabalho federal

O presidente Trump e o homem à direita Elon Musk lançaram uma série de movimentos para selecionar a força de trabalho federal, avançando com vários métodos para demitir funcionários que já causaram desafios legais.

As últimas ações Venha quando o governo Trump encerrou seu programa de compra do governo, uma oferta que foi avisada com um aviso de que “a maioria das agências federais provavelmente será reduzida por meio de reestruturação, realinhamentos e reduções atuais”.

As agências agora estão vendo isso em tempo real, com milhares de pessoas já divulgadas e planos adicionais para iniciar os funcionários em andamento.

“As pessoas votaram em uma importante reforma do governo e é isso que as pessoas vão conseguir”, disse Musk em uma reunião oval do Salão de Oval, juntamente com Trump nesta semana.

O governo Trump recorreu a três ferramentas diferentes para reduzir a força de trabalho.

O Escritório de Gerenciamento de Pessoal (OPM), na quinta -feira, ordenou que as agências de todo o governo cancelassem os funcionários do governo ainda em liberdade condicional.

É um grupo que inclui os contratados nos últimos dois anos, dependendo de sua agência, um grupo de até 200.000 funcionários.

A medida começou com os funcionários do teste contratados pelo próprio OPM e, desde então, eles estão arrastando.

Na sexta -feira, o Departamento do Interior demitiu 2.300 funcionários, o Departamento de Assuntos dos Veteranos filmou 1.000, enquanto os serviços de saúde e humanos esperavam que atirasse em 5.200 pessoas. Outras agências também Telegrafou -a Terminações .

Embora os funcionários em liberdade condicional sejam mais fáceis de eliminar do que aqueles com um serviço federal mais longo, eles ainda têm algumas proteções.

Os sindicatos dos funcionários e a União Americana de Liberdades Civis (ACLU) questionaram a legalidade da medida.

A ACLU argumenta que a lei exige a revisão do desempenho de cada caso de funcionário, enquanto qualquer demissão de grande escala teria que seguir a lei existente para reduzir a força de trabalho. Os funcionários ainda devem ser informados de “deficiências” em seu desempenho antes de serem demitidos, disse a organização.

A Federação dos Empregados do Governo dos EUA descreveu uma “enorme onda de politicamente, destinada a funcionários não por desempenho, mas porque eles foram contratados antes de Trump assumir o cargo”.

O OPM equiparou a liberdade condicional a um estágio no processo de solicitação de emprego.

“O período do julgamento é uma continuação do processo de solicitação de emprego, não um direito ao emprego permanente. As agências estão tomando medidas independentes à luz do recente congelamento da contratação e em apoio aos esforços mais amplos do presidente para reestruturar e racionalizar o governo federal para melhor atender o povo americano no nível mais alto possível “, disse um porta -voz do OPM em uma declaração.

Diretivas para um ‘redução de força‘

Trump assinou uma ordem executiva na noite de terça -feira ordenando todas as agências que se preparam para uma redução de força (RIF), limpando o caminho para demissões de “grande escala” dentro do governo.

PARA Folha informativa da Casa Branca Descreva a ordem como parte de um compromisso de “reduzir o tamanho e o escopo do governo federal”.

“Esta ordem começa uma transformação crítica da burocracia federal”. Estados, um que se concentra em “eliminar o desperdício, o inchaço e a insularidade”.

A ordem concede às agências governamentais 30 dias para desenvolver planos de reorganização da agência, estabelecendo as bases para demissões.

A partir daí, as agências devem notificar os funcionários pelo menos 60 dias de notificação de que uma redução de força está em andamento, que inclui um aviso de 30 dias para os funcionários que serão eliminados. O governo pesa uma variedade de fatores, como o desempenho no trabalho e o estado dos veteranos, para determinar quem disparar.

O pedido também visa reduzir o tamanho da força de trabalho através do desgaste, dizendo às agências que “contratam não mais de um funcionário para cada quatro funcionários que se afastam do serviço federal”.

A ordem de Trump tem já estimulou uma demanda de uma coalizão de sindicatos, que argumentou Não leva em consideração os motivos usuais para ativar uma redução em vigor.

“O pedido ordena que as agências participem rapidamente do RIF por qualquer uma das razões especificadas e permitidas, mas com o objetivo de ‘eliminar resíduos, inchaço e insularidade”, eles escreveram.

“Por exemplo, ele diz às agências para priorizar os funcionários de que não seriam essenciais durante um período de apropriação, como posse e desempenho”.

Os sindicatos no início desta semana também criticaram os planos.

“Atirar em um grande número de funcionários federais não diminuirá a necessidade de serviços governamentais. Isso simplesmente tornará esses serviços mais difíceis ou impossíveis de acessar para os americanos, veteranos e pessoas mais velhas que dependem deles”.

“Os americanos só querem que o governo funcione quando precisar. Esses cortes imprudentes e injustificados alcançarão apenas duas coisas: ótimos cortes de impostos para amigos multimilionários de Musk e Trump e um governo quebrado para o resto de nós”.

O programa de compra chega ao fim

Nesta semana, ele viu o final abrupto do programa de compras oferecido pelo governo federal depois que uma ordem judicial na noite de quarta -feira limpou o caminho para o governo fechar a janela com uma oferta inicialmente proposta com um prazo de 6 de fevereiro para aceitação.

Cerca de 75.000 trabalhadores federais fizeram o acordo, que ofereceu oito meses de pagamento e benefícios aos funcionários dispostos a deixar o Serviço do Governo.

Com aproximadamente 4 % da força de trabalho federal, o número não atingiu as projeções de 5 % a 10 % flutuou pela Casa Branca.

Os sindicatos também alertaram para não aceitar compras.

Muitos dos termos do contrato confundidos entre si, enquanto o fim dos fundos do governo em março levantou desafios legais e logísticos, incluindo a abordagem de dúvidas sobre se o governo Trump serviria no acordo.

De qualquer forma, o fechamento da oferta permitiu que o governo Trump continuasse com seus outros planos, incluindo seu impulso com os funcionários do teste e acendesse uma redução em vigor.

“Não, veja, isso é 75.000 a mais do que teríamos”, disse Trump na sexta -feira.

“Não, 75.000 são muitas pessoas. E nós os pagamos bem. Você sabe, demos a eles muitos meses de compensação por compensação, se você ligar dessa maneira. Mas, não, acho que você provavelmente também terá mais. É uma grande economia e tremendo. Queremos reduzir o governo, mas melhorá -lo. Execute melhor, mas reduza o tamanho.

