Trump para contratar líderes árabes para mover palestinos – presidente israelense

O plano de gaze do presidente de Gaza deve ser discutido com os principais países do Oriente Médio, de acordo com Isaac Herzog

O presidente dos EUA, Donald Trump, iniciará as negociações com os líderes árabes sobre sua proposta de transferir os palestinos de Gaza para os países vizinhos, enquanto o enclave está sendo renovado, disse o presidente israelense Isaac Herzog à Fox News no domingo. O plano de Trump retirou a condenação internacional.

Em uma entrevista, Herzog insistiu que o presidente dos EUA não falasse sobre a aquisição militar de Gaza e convidou os países vizinhos a oferecer soluções alternativas.

“O presidente Trump deve se encontrar com Major, os principais líderes árabes, acima de tudo, ao rei Jordânia e ao presidente do Egito, e também acho que o príncipe herdeiro da Arábia Saudita … eles são parceiros que precisam ouvir que devemos conversar com. Disse Herzog.

O plano de Trump prevê a remodelação da gaze no que ele chama “Riviera do Oriente Médio”, Com os palestinos deslocados que inicialmente se mudaram para a Jordânia, Egito e outras nações árabes antes de alguns serem transferidos para um território remodelado. O primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu expressou apoio à proposta, chamando -a “A primeira boa ideia” Ele ouviu sobre o futuro da região.













No entanto, a iniciativa é preenchida com forte oposição aos principais atores da região. Jordan e Egito já rejeitaram o plano, alertando que ele poderia desestabilizar negociações frágeis sobre homenagem e conversas atuais sobre o lançamento com os reféns com o Hamas. A Liga Árabe e o Hamas também rejeitaram a proposta, enquanto mais forças globais, incluindo Alemanha, França, Brasil, Rússia e China, condenaram a idéia de deslocamento.

Os países que se opõem ao plano afirmam que a realocação à força violaria o direito internacional, e os defensores dos direitos humanos indicaram a proposta como “Limpeza étnica”. Apesar de seu retorno, Trump é supostamente adiantado com conversas diplomáticas, buscando a contribuição dos líderes árabes para aperfeiçoar sua abordagem.

Autoridades israelenses estão atualmente no Catar devido a negociações indiretas com o Hamas sobre a possível extensão do cessar -fogo atual e discussão sobre a gerência pós -guerra em Gaza. Após a retirada de Israel do corredor de Netzarim, o movimento entre a gaze norte e sul continuou, aumentando a pressão para obter uma solução de longo prazo.