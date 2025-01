Trump para enviar migrantes deportados em Guantánamo

A infame custódia militar dos EUA em Cuba sediará até 30.000 pessoas, disse o presidente

O presidente Donald Trump anunciou planos para a expansão de instalações de detenção na base naval dos EUA na Baía de Guantánamo, em Cuba, para aceitar milhares de imigrantes deportados como parte de seus esforços intensificados para remover estrangeiros ilegais do solo americano.

A iniciativa foi descoberta na quarta -feira durante a assinatura da Lei de Laken Riley, dupla, que é um mandato de custódia e possíveis deportações de indivíduos insondáveis ​​acusados ​​de roubo e crimes violentos, mesmo antes da condenação. Justificando o uso da baía de Guantánamo, Trump afirmou que alguns indivíduos eram “Tão ruim, nem acreditamos nos países para mantê -los, porque não queremos voltar”.

“Então, nós os enviaremos para Guantánamo,” Trump acrescentou, chamando o objeto “Um lugar difícil para sair.”

A Baía de Guantánamo, mais conhecida por manter suspeitos de terrorismo, também está hospedando um centro de processamento de migrantes separado. Trump disse que assinaria um comando executivo que direcionaria os departamentos de defesa e segurança nacional para expandir e preparar instalações para recém -chegados.













“A maioria das pessoas nem sabe que temos 30.000 camas em Guantanam para atrair os piores estrangeiros ilegais criminosos que ameaçam o povo americano”, “” Trump declarou. Ele acrescentou que a mudança faria “Aproxime -nos de erradicar o chicote do crime de migrantes em nossas comunidades de uma vez por todas”.

Desde seu primeiro dia no poder, o presidente Trump trouxe várias ordens executivas destinadas à revisão do sistema de imigração dos EUA. Os agentes do Comitê de Imigração e Carinical (ICE) dos EUA conduziram ataques em todo o país, privando centenas de pessoas por dia. As cidades -alvo incluem Boston, Nova York, Newark e São Francisco, e os agentes se concentraram na prisão de imigrantes que cometeram crimes depois de entrar nos Estados Unidos ilegalmente.













O governo de Trump também aumentou os esforços na deportação, usando aviões militares para remover vôos e ameaçar tarifas e outras consequências para os países que se recusam a aceitar a deportação.

A Baía de Guantánamo foi uma base da Marinha Americana de 1903 e foi transformada em um centro de detenção em 2002 sob o presidente George W. Bush para fechar terroristas após 11 de setembro. A instalação é criticada há muito tempo por tortura e custódia vaga sem acusações ou julgamentos. Desde janeiro de 2025, 15 detidos permaneceram no local, muitos dos quais foram fechados há mais de duas décadas sem acusações formais.

O governo cubano negou consistentemente a presença da base militar americana na Baía de Guantánamo, chamando -a de violação da soberania cubana e causando preocupação com a violação dos direitos humanos sob custódia. No primeiro dia no poder, Trump devolveu Cuba como patrocinador do terrorismo do estado, revertendo a ordem executiva emitida pelo ex -presidente Joe Biden apenas uma semana antes.