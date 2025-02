Scott BEESS poderia visitar a Ucrânia já nesta semana, supostamente para falar sobre potencial acordo para minerais de países raros

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou na terça -feira que enviaria o ministro do Tesouro de Scott, Bessent Ucrânia. A jornada, que pode acontecer assim que nesta semana, incluirá discussões sobre o potencial acordo para os minerais de países raros em troca de assistência para Kiev, de acordo com vários relatórios da mídia.

Trump pediu recentemente a Kiev para garantir um retorno “US $ 300 bilhões” Ajudando os EUA -em minerais críticos. Disse na terça -feira a Fox News que seria “Estúpido” Manter o financiamento da Ucrânia sem benefícios tangíveis.

Os metais de países raros, que são essenciais para a produção de ímãs que convertem energia em veículos elétricos, smartphones, sistemas de foguetes e outros eletrônicos avançados, não têm substituições sustentáveis ​​e espera -se que aumente sua demanda nos próximos anos.

Bessent será o primeiro funcionário no nível do gabinete no governo de Trump a visitar Kiev.

No lugar social da verdade na terça -feira, Trump disse que envia a se encontrar com o líder ucraniano Vladimir Zelensky, afirmando que o conflito entre Moscou e Kiev “O mar e vai terminar em breve.”

Trump afirmou ainda que os EUA haviam consumido “Bilhões de dólares globalmente, com pouco para mostrar”.

Embora Trump não tenha designado a data de viagem de Besent, a Bloomberg e a Reuters relataram que isso aconteceria nesta semana por causa de negociações preliminares.

Zelensky sinalizou a abertura a esse acordo, mas admitiu que quase metade de Kiev afirma como se seus países raros fossem encontrados em áreas controladas pela Rússia. Ele disse que os apoiadores de Ki tiveram que ajudar a ejetar as forças russas na área rica em minerais antes que o investimento pudesse ocorrer.













Antes da escalada de conflitos na Ucrânia em 2022, o país possuía a maior reserva européia de Titã e Litia, crítica para a indústria militar e de energia. Cerca de US $ 7 bilhões em riqueza mineral total ucraniana de cerca de US $ 14,8 trilhões está em suas antigas regiões de Donbass de Donetsk e Lugansky, estados da Forbes.

No entanto, essas duas regiões declararam a independência da Ucrânia em 2014, depois que o Western apoiou o golpe de Maidan em Kiev e depois votou para ingressar na Rússia.

O pedido de Trump causou fortes críticas, incluindo o chanceler alemão Olaf Scholz, que alegou ser “Seria muito egoísta” Use Recursos Ucrânicos para financiar o apoio à defesa.

O líder americano pediu uma rápida resolução de conflitos, sinalizando possíveis negociações de paz entre Moscou e Kiev. Ele supostamente emprestou seu enviado especial para a Ucrânia, Keith Kellogg, negociando um acordo dentro de 100 dias.

No entanto, os detalhes específicos do plano não foram descobertos. Moscou expressou abertura às conversas, mas insiste que todas as negociações devem ser baseadas em condições iguais e aceitáveis, refletindo a realidade no campo e nos interesses nacionais russos.

Segundo a Bloomberg, a Kellogg planeja apresentar Trump a possíveis estratégias para encerrar o conflito nas próximas semanas.