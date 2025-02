Trump para impor sanções ao Tribunal Penal Internacional

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinará uma ordem executiva na quinta -feira (6 de fevereiro de 2025) para sancionar o Tribunal Penal Internacional por atacar os Estados Unidos e seus aliados, como Israel, disse um funcionário da Casa Branca.

A ordem fará sanções financeiras e de visto para pessoas e seus parentes que ajudam em investigações do TPI de cidadãos americanos ou aliados americanos, disse o funcionário.

A medida de Trump ocorre depois que os democratas do Senado dos Estados Unidos bloquearam um esforço liderado pelos republicanos para sancionar o TPI em protesto em suas ordens de prisão para o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu e seu ex -ministro da Defesa sobre a campanha de Israel em Gaza. Netanyahu está visitando Washington hoje.

A ICC não respondeu imediatamente a um pedido de comentários.

Presidente dos Estados Unidos Donald Trump | Crédito da foto: Reuters

O Tribunal tomou medidas para proteger o pessoal de possíveis sanções dos Estados Unidos, pagando salários com três meses de antecedência, uma vez que se preparou para restrições financeiras que poderiam paralisar o Tribunal de Crimes de Guerra, disseram fontes à Reuters no mês passado.

Em dezembro, o presidente do tribunal, o juiz Tomoko Akane, alertou que as sanções “prejudicariam rapidamente as operações judiciais em todas as situações e casos e apoiariam sua própria existência”.

É a segunda vez que o Tribunal enfrenta represálias dos Estados Unidos como resultado de seu trabalho. Durante o primeiro governo Trump em 2020, Washington impôs sanções ao então promotor de Fatou Bensouuding e um de seus principais assistentes sobre a investigação da CPI sobre supostos crimes de guerra para as tropas dos EUA no Afeganistão.

O TPI de 125 membros é um tribunal permanente que pode processar pessoas por crimes de guerra, crimes contra a humanidade, genocídio e o crime de agressão contra o território dos Estados -Membros ou de seus nacionais. Os Estados Unidos, China, Rússia e Israel não são membros.