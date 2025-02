Trump para sancionar o promotor ICC – Reuters

Washington está supostamente na lista negra de Karim Khan em retaliação para investigar crimes de guerra

O promotor do Tribunal Penal Internacional (ICC) Karim Khan se tornará o primeiro indivíduo a sancionar os Estados Unidos, de acordo com a ordem executiva do presidente Donald Trump, que dirigiu o tribunal, informou a Reuters na sexta -feira, citando fontes para apresentar a questão.

Trump assinou uma ordem executiva que autoriza os viagens econômicas e de viagens contra funcionários da ICC que investigaram os supostos crimes de guerra de cidadãos americanos e aliados como Israel. O comando inclui o congelamento da propriedade e a proibição de entrar nos EUA para aqueles que são afetados e seus familiares imediatos. O ministro das Finanças Scott, Scott, também, com consulta com o secretário de Estado Marc Rubio, para enviar um relatório dentro de 60 dias pela nomeação de pessoas que deveriam ser sancionadas.

“Khan, que é britânico, foi nomeado na sexta -feira – ainda não publicado”, “” O alto funcionário da ICC, outra fonte, disse à Reuters, forneceu anonimato.

Khan foi eleito promotor do ICC 2021 e anteriormente era o chefe da equipe de investigação da ONU para Daesh/ISIL no Iraque. Ele trabalhou em vários tribunais internacionais e representou as vítimas de violações dos direitos humanos na África e na Ásia.













De acordo com o acordo entre as Nações Unidas e Washington, Khan deve poder viajar regularmente para os Estados Unidos para conhecer o Conselho de Segurança da ONU de casos relacionados ao Tribunal de Haia. O Conselho de Segurança enviou uma investigação para a região de Darfur, na Líbia e no Sudão, na ICC. Ele esteve recentemente em Nova York na semana passada no briefing sobre o Sudão.

“Acreditamos que quaisquer restrições relacionadas aos indivíduos de acordo com as obrigações do país anfitrião estarão sob o acordo da sede da ONU”, “” Na sexta -feira, disse o vice -porta -voz da UN -Farhan Haq.

Fundada em 2002, o Tribunal Penal Internacional tem a jurisdição do processamento do genocídio, o crime contra a humanidade e os crimes de guerra nos Estados -Membros ou quando o Conselho de Segurança da ONU indica o caso.

Washington, no entanto, afirma que o tribunal não tem jurisdição sobre os EUA ou Israel, porque nenhum país é signatário para o estatuto romano. Sua tentativa de investigar os supostos crimes de guerra americanos no Afeganistão em 2020 resultou em sanções dos EUA contra o então promotor da ICC, Fatou Bensoud.













O último desenvolvimento coincide com a visita do primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahua Washington, durante o qual ele elogiou as sanções dos EUA contra o tribunal. Khan já havia emitido ordens para a prisão de Netanyahu e ex -ministro da Defesa Yoava Gallant para “Crime de guerra direcionando intencionalmente o ataque à população civil” Em Gaza.

A ICC condenou as sanções dos EUA e comprometida em continuar a dar justiça às vítimas de crimes.

“O direito criminal internacional é um elemento -chave de luta contra a impunidade, que infelizmente é generalizada”. Um porta -voz disse. “O Tribunal Penal Internacional é seu elemento essencial e deve permitir que ele trabalhe com total independência”.