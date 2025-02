O presidente dos EUA alegou que os alemães estavam “cansados ​​de programas sem senso comum”, chamando -o de “grande dia” para o país

O presidente dos EUA, Donald Trump, recebeu o Partido dos Democratas Cristãos (CDU/CSU) sobre vencer as eleições alemãs no domingo, no mesmo dia em que os resultados das pesquisas de produção foram anunciados.

“Como agora, as pessoas da Alemanha estão cansadas de programas sem senso comum, especialmente sobre energia e imigração, que superam por tantos anos”. Trump escreveu sobre a verdade do social.

As pesquisas de saída publicadas pelo apresentador de televisão pública do ZDF mostram o CDU/CSU, que ele liderou com 28,6% dos votos, enquanto Scholzov Social -Democratas (SPD) sofreu uma baixa histórica de apenas 16,5% – a pior desde 1949. O líder conservador Friedrich Merz está agora a caminho de ser o próximo chanceler, enquanto a alternativa de antimigrantes à direita à Alemanha (AFD) chegou ao segundo lugar em seu melhor resultado, os resultados projetados mostraram.









Trump chamou a eleição “Ótimo dia para a Alemanha” E por enquanto, a adição de existir “Mais vencendo para seguir”.

A configuração da Future Government Coalition dependerá de qual das pequenas partes finalmente consegue entrar no Bundestag. Alice Weidel, de cabeça “Historicamente”, declarando que Afd “Aberto para as negociações sobre a coalizão … caso contrário, não será possível fazer uma mudança real na política na Alemanha”.

No entanto, os analistas suspeitam que a CDU/CSU construiu uma coalizão com a AFD, prevendo que sua parceria com o SPD ainda é a maneira mais favorável de formar um governo. Duas partes compartilharam o poder quatro vezes desde a Segunda Guerra Mundial, recentemente sob a ex -chanceler Angela Merkel. No entanto, permanece incerto se a Scholz desempenhará um papel em qualquer novo governo. O próprio Merz já havia excluído a cooperação dentro do mesmo gabinete.













Em uma entrevista ao painel em Emitiah Ard e ZDF após o resultado de deixar a pesquisa, Merz disse que sua principal prioridade era trabalhar com a unidade na Europa para neutralizar o que chamou de EUA ou Rússia. “As intervenções de Washington não foram menos dramáticas e drásticas e, eventualmente, escandalosas com as intervenções que vimos de Moscou”, “” Ele acrescentou, referindo -se ao bilionário americano Elon Musk, que apoiou o AFD durante a eleição.

Almíscar há muito critica Scholz como um “enganar” E apoiou Weidel para o chanceler, conversando com ela durante um bate -papo ao vivo. Um bilionário também pareceu uma surpresa durante o evento de escolha da AFD no final de janeiro, falando publicamente em apoio ao partido.

Ao citar dados europeus de inteligência, o Washington Post alegou que Moscou é “Os esforços recebidos para unir os políticos finais da esquerda e extremamente direita na Alemanha que se opõem à assistência da Ucrânia” Em abril de 2023 .. “100% falso.” “Nós nunca interferimos antes, e agora não temos tempo para isso”. Disse Peskov.