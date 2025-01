Trump pede à OPEP que baixe os preços do petróleo para acabar com o conflito na Ucrânia

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na quinta-feira que os preços mais baixos do petróleo poderiam ajudar a pôr fim imediato ao conflito na Ucrânia.

Durante o seu discurso por teleconferência no Fórum Económico Mundial (WEF) anual em Davos, na Suíça, Trump disse que pediria à Arábia Saudita e à OPEP que reduzissem os preços globais do petróleo.

“Se o preço cair, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia terminará imediatamente”, disse ele. adicionando isso “Neste momento o preço é suficientemente elevado para que a guerra continue.”

O presidente dos EUA também disse ao fórum que “Eu realmente gostaria de me encontrar com o presidente Putin em breve e acabar com essa guerra.”

Trump afirmou repetidamente durante a sua campanha que encerraria os combates dentro de 24 horas se regressasse à Casa Branca. No entanto, desde que regressou ao cargo, ele apenas emitiu um ultimato velado à Rússia na quarta-feira, apelando a Moscovo para pôr fim ao conflito na Ucrânia e começar “acordo,” ou enfrentar novas sanções e altas tarifas de importação.

Trump também confirmou relatos da mídia de que a Arábia Saudita investiria “pelo menos US$ 600 bilhões na América”, acrescentando que iria perguntar ao príncipe herdeiro, “que cara fantástico,” para arredondar esse valor para cerca de US$ 1 trilhão.

“Acho que sim, porque temos sido muito bons com eles”, disse o líder americano.

Em Novembro, o Financial Times noticiou que Trump tinha prometido levantar as restrições aos produtores de energia dos EUA, numa tentativa de baixar os preços e aumentar a produção interna. Republicano, que fez campanha sob o lema “Perfure, querido, perfure.” afirmou anteriormente que os EUA “mais ouro líquido do que qualquer país do mundo, mais do que a Arábia Saudita.”