Trump: perdões da família Biden fazem com que ele ‘pareça muito culpado’

O presidente Trump criticou o ex-presidente Biden por perdoar vários membros de sua família durante seus momentos finais como comandante-em-chefe, com Trump argumentando que as ações o fizeram “parecer muito culpado”.

“Isso o faz parecer muito culpado”, disse Trump ao falar aos repórteres na noite de segunda-feira no Salão Oval, ao assinar uma série de ordens executivas.

“Eu poderia ter perdoado minha família. “Eu poderia ter perdoado a mim mesmo e à minha família”, disse ele. “Eu disse: ‘Se eu fizer isso, vou parecer realmente culpado’. Francamente, não acho que estaria sentado aqui.”

Trump também disse que os perdões anunciados antes de tomar posse criam um precedente “incrível” para um presidente em exercício.

“Agora talvez todo presidente que deixar o cargo perdoe todos que conheceu”, disse ele.

Biden anunciou os perdões finais nos minutos finais de sua presidência, enquanto a cerimônia de posse de Trump acontecia no Capitólio, na segunda-feira. Os perdões gerais foram concedidos à cunhada de Biden, Sara Jones Biden, ao seu irmão, James Biden, à sua irmã Valerie Biden Owens, ao seu cunhado John T. Owens e ao irmão mais novo do ex-presidente, Francis Biden.

“Minha família tem sido submetida a ataques e ameaças implacáveis, motivadas apenas pelo desejo de me prejudicar – o pior tipo de política partidária”, disse Biden em comunicado na segunda-feira. “Infelizmente, não tenho motivos para acreditar que estes ataques irão acabar.”

Biden afirmou que esta não é uma admissão de culpa ou um reconhecimento de qualquer crime por parte de seus familiares. Os indultos cobrem qualquer crime não violento de 1º de janeiro de 2024 até domingo, último dia completo de Biden como presidente.

Alguns parentes de Biden testemunharam perante o então Comitê de Supervisão e Responsabilidade da Câmara, o painel que investigou Biden e seu filho, Hunter Biden, por suposto tráfico de influência.

Biden perdoou no final do ano passado seu filho Hunter, que foi condenado em um caso federal por três crimes por compra e posse de arma em 2018. Hunter Biden também se declarou culpado de nove acusações fiscais federais, evitando um julgamento.

O ex-presidente prometeu repetidamente não perdoar o filho.

Além de seus familiares, Biden concedeu na segunda-feira perdões preventivos ao ex-presidente do Estado-Maior Conjunto, Mark Milley, e ao Dr. Anthony Fauci, ex-diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas. Biden também perdoou legisladores que faziam parte do comitê da Câmara que investigou o ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos EUA.

