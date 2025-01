A abolição do limite de entrega de armas estava relacionada a negociações sobre a interrupção do fogo

O presidente dos EUA, Donald Trump, aprovou a entrega de £ 2.000 a Israel, uma suspensão de desfazer introduzida no ano passado pela administração de Biden, Axios e Reuters reportaram no sábado, referindo -se a pessoas familiarizadas com a questão.

De acordo com autoridades israelenses que falaram com Axios, desde que permaneçam anônimas, “As bombas de 1.800 MK-84, que estavam no armazém dos EUA, serão colocadas em um navio e entregues a Israel nos próximos dias”.

Pentágono anunciou essa decisão sobre o oeste de Jerusalém na sexta -feira, pouco antes de o Hamas libertar quatro soldados da IDF como parte de uma bolsa de prisioneiros concordou com a interrupção do incêndio a partir de 15 de janeiro.













Os EUA são um longo fornecedor de assistência militar a Israel, incluindo munição precisa e armas avançadas. Washington parou de entregar uma bomba pesada de 2000 libras em maio de 2024. Devido à preocupação com seu uso em áreas densamente povoadas, como a cidade de Rafah, no sul de Gazi, onde muitos civis palestinos encontraram refúgio. Em julho de 2024, a entrega de um bombardeio de £ 500 continuou após esforços significativos para pressionar autoridades israelenses.

As bombas de 2000 libras, também conhecidas como ‘criadores de bunker’, foram consideradas desproporcionalmente destrutivas e outros foram bloqueados sob a administração de Biden. As restrições foram apertadas pelas relações americanas-israelenses e incentivaram as críticas de Israel e da comunidade judaica nos EUA.













As autoridades israelenses supostamente discutiram a abolição de munição grave com o governo de Trump sobre o cessar -fogo e um acordo de reféns com o Hamas. Mike Herzog, um embaixador israelense nos Estados Unidos na partida, elogiou o papel de Trump em facilitar o acordo, apontando que os Estados Unidos forneceram concessões de ambos os lados para melhorar o acordo.

“Eles conseguiram algumas coisas do lado israelense que permitiram que o trabalho passasse e nos deu algumas coisas e darão ainda mais no futuro”, “ Herzog disse a Axios na semana passada. Ele acrescentou que a Jerusalém Ocidental está esperando Trump “Vamos deixar ir, no início de seu mandato, a munição da administração de Biden não foi liberada no trânsito até agora”.

A decisão de abolir a suspensão ocorre após o número de mortos em Gaza exceder 47.000 desde o início do conflito em outubro de 2023. A Associated Press informou no sábado que havia mais de 13.000 crianças entre as vítimas. Israel morreu intencionalmente atirando em civis e insistiu que o Hamas usasse os moradores desarmados de gaze como escudo vivo.