Trump planeja grande operação de imigração em Chicago, segundo relatórios

A nova administração presidencial dos EUA de Donald Trump planeja lançar uma grande operação de imigração em Chicago no dia seguinte à sua posse, informou o Wall Street Journal na sexta-feira, citando quatro pessoas familiarizadas com o planejamento.

A operação, que está prevista para começar na terça-feira (21 de janeiro de 2025), durará toda a semana, o Jornal de Wall Street Ele disse, acrescentando que a Imigração e Alfândega dos EUA enviará entre 100 e 200 agentes para realizar a operação.

A equipe de transição de Trump não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

Seu novo czar da fronteira, Tom Homan, disse em um evento na cidade que a administração “vai começar aqui mesmo em Chicago, Illinois”, informou o Journal.

“E se o prefeito de Chicago não quiser ajudar, ele pode se afastar. Mas se ele nos impedir, se ele abrigar ou esconder conscientemente um estrangeiro ilegal, eu o processarei”, disse ele.

A imigração esteve no centro da campanha de Trump no período que antecedeu as eleições presidenciais de 5 de novembro.

“Poucos momentos após a minha posse, iniciaremos a maior operação de deportação doméstica da história americana”, disse Trump em janeiro de 2024.

Espera-se que Trump mobilize agências de todo o governo dos EUA para ajudá-lo a deportar um número recorde de imigrantes, informou a Reuters, aproveitando os esforços do seu primeiro mandato para aproveitar todos os recursos disponíveis e pressionar as chamadas jurisdições “santuários” a cooperarem.