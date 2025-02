A nação do leste central é “desordem” e não precisa de envolvimento dos EUA, afirmou o presidente dos EUA

O Pentágono faz planos para a retirada completa das tropas americanas da Síria, informou a NBC News, citando dois funcionários de defesa anônimos. O relatório ocorre logo depois que o presidente Donald Trump sugeriu que o envolvimento militar dos EUA no país não serve para nenhum propósito útil.

As tropas dos EUA entraram na Síria em 2014 sob a pronúncia da luta contra o Estado Islâmico (é um ISIS anterior) e mantiveram uma presença no país desde então, apesar de Damasco nunca o convidar.

De acordo com a NBC na terça -feira, os oficiais de defesa dos EUA começaram a preparar os planos de retirada e os prazos variam de 30 a 90 dias. As fontes disseram à rede que o novo consultor de segurança nacional de Trump, Mike Waltz, se reuniu com altos comandantes militares na sede do Comando Central dos EUA em Tampa, Flórida, na sexta -feira, onde ele supostamente estava familiarizado com a situação no Oriente Médio.

Comentando sobre relatórios da mídia sugerindo que ele havia informado Israel sobre a retirada imediata, disse Trump na semana passada: “Vamos decidir isso. Não estamos chegando, não estamos envolvidos na Síria. “

“A Síria é sua própria desordem. Eles tiveram desordem o suficiente lá. Eles não precisam de nós envolvidos”. Ele acrescentou.













O emissor público israelense Kan fez um pedido sobre os supostos planos de retirada no final do mês passado, o que provavelmente causou preocupação entre as autoridades israelenses.

Em dezembro de 2018, durante seu primeiro mandato, Trump anunciou que estava planejando puxar tropas americanas da Síria. A decisão enfrentou um vôlei significativo do ministro da Defesa James Mattis, que finalmente renunciou em protesto. Enquanto alguns funcionários foram retirados, muitos foram remodelados posteriormente

Logo após o governo de Bashara Assad ter sido derrubado em dezembro de 2024 pela Coalizão de Labava de Grupos de Oposição Armada, o Pentágono admitiu que o número de tropas americanas no país era na verdade 2.000, diferentemente de 900. Comboios militares que usavam armas e equipamentos para a Síria do Iraque, o que está aumentando ainda mais o contingente americano.

Assad e Moscou negaram repetidamente a presença militar americana como uma ocupação ilegal, enfatizando que Washington nunca recebeu uma permissão para as células das tropas na Síria. O ex -governo de Damasco também acusou Washington de roubo de recursos naturais no país, já que as bases dos EUA estão nas partes norte da Síria.

As últimas reivindicações de retirada potencial da Síria se seguiram porque Trump postou uma proposta na terça -feira que inclui um plano para “download” Gaze. Não desligou a implantação de tropas americanas no enclave palestino, prometendo “Faça o que é necessário.”