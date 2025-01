Trump planeja uma série de ações executivas desde o primeiro dia sobre fronteiras, energia e força de trabalho federal

O presidente eleito Trump está planejando uma série de ações executivas sobre energia, controle de fronteiras e imigração em seu primeiro dia no cargo, disseram quatro fontes ao The Hill.

Stephen Miller, novo vice-chefe de gabinete de política da Casa Branca, informou aos líderes republicanos do Congresso no domingo sobre uma série de ações planejadas, de acordo com três fontes. Trump assinará dezenas de ordens executivas na segunda-feira, disse uma quarta fonte. As ordens também tratarão do retorno da força de trabalho federal aos escritórios.

Embora Trump tenha previsto há muito tempo várias ações futuras, a série de propostas é historicamente ambiciosa para ações executivas de primeiro dia. O presidente Biden assinou um total de 22 ordens executivas durante sua primeira semana no cargo. qualificaçãoum álbum moderno na época.

Nas ações relacionadas com a fronteira e a imigração, Trump planeia declarar emergência na fronteira e classificar os cartéis de droga como organizações terroristas estrangeiras, entre outras ordens relacionadas com o controlo da imigração, segundo três fontes. Trump também tomará medidas para restabelecer a política Permanecer no México, disseram as fontes.

Trump tomará uma série de medidas importantes para desregulamentar a produção de energia, incluindo a revogação das regras para veículos elétricos. E planeia declarar uma emergência nacional relacionada com a energia, disseram duas fontes.

Nas reformas planejadas para a força de trabalho federal, Trump planeja acabar com as iniciativas de diversidade, equidade e inclusão (DEI) da era Biden, disseram três fontes. E ele planeja restaurar a classificação Cronograma F para funcionários federais em cargos de formulação de políticas, o que daria ao presidente mais poder sobre a contratação e demissão desses funcionários.

“Alguém disse ontem: ‘Senhor, não assine tantos em um dia. Vamos fazer isso durante um período de semanas'”, disse Trump a apoiadores em um comício no domingo em Washington. faça isso durante um período de semanas. Vamos assiná-los desde o início.”

Jason Miller, um conselheiro sênior de Trump, brincou na Sky News no domingo que Trump poderia assinar algumas ordens executivas dentro da Rotunda do Capitólio logo após fazer o juramento de posse e depois assinar algumas ações adicionais mais tarde na Capital One Arena, onde está agora detido. . realiza o desfile presidencial. isso acontece.

Vários detalhes sobre as ordens executivas planejadas foram relatados anteriormente. Notícias do Punchbowle Jornal de Wall Street.

