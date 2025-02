Trump pode ser pego com as prioridades de financiamento de Biden por mais tempo do que o Partido Republicano esperava.

Trump pode ser pego com as prioridades de financiamento de Biden por...

O presidente Trump pode estar preso com as prioridades de gastos estabelecidas sob o governo Biden por mais tempo do que os republicanos do Congresso esperavam.

Enquanto o Congresso luta para chegar a um acordo de financiamento do governo bipartidário, as esperanças de atacar um em um prazo final de 14 de março estão desaparecendo. Alguns legisladores dizem que um stoptap parece ser o caminho mais provável para manter o governo financiado, especialmente porque o Congresso também enfrenta um prazo de 30 de abril para evitar cortes automáticos de financiamento.

O presidente das atribuições da Câmara dos Deputados, Tom Cole (R-Okla.), Disse nesta semana que o apetite está “crescendo” para uma parada de financiamento, também conhecida como resolução contínua, que se estende até setembro e que os legisladores Decaimento meses atrás, para terminar suas faturas de financiamento para o ano fiscal de 2025.

“Essa é uma das coisas que, conforme apropriado, a preocupa”, disse Cole a jornalistas nesta semana. “Eu diria que há uma parcela significativa do nosso Congresso que prefere apenas esse CR até que obteremos as coisas de Trump”.

Cole diz que ele e os melhores apropriados ainda estão tendo discussões bipartidárias na esperança de chegar a um acordo em um número de primeira linha para os fundos fiscais de 2025 que iniciarão o trabalho para obter faturas de compromisso que ambas as câmeras podem aprovar.

Mas as tensões estão atingindo um ponto alto em Washington no meio do congelamento de fundos e esforços de financiamento de Trump para desmontar presidente.

O presidente Mike Johnson (R-La.) Apontou para os dedos para os democratas mais cedo, sugerindo que os democratas estão “tentando estabelecer algum tipo de fechamento do governo”, enquanto aponta os recentes comentários do líder da minoria da minoria da minoria da minoria A minoria da Câmara de Hokeem, Hakeem Jeffries (DN.Y.) e outros democratas.

“Estávamos negociando de boa fé e tentando obter o número da primeira linha”, disse Johnson na sexta -feira. “Mas, até onde eu sei, eles não responderam nos últimos dois dias. Então, espero que possamos voltar a isso. Precisamos fazer esse trabalho.

Os democratas atrasaram fortemente os comentários de Johnson.

“Você só precisa obter as informações apropriadas”, disse a representante Rosa DeLauro (Connecticut), o Top Democrat Top no Comitê de Atribuições da Câmara e acrescentou “há ofertas na mesa”.

Os comentários de Johnson ocorrem depois que Jeffries disse que os democratas buscariam o próximo prazo de financiamento em 14 de março “se não antes” para combater os esforços de Trump para atacar a assistência financeira já apropriada pelo Congresso.

Os comentários de Jeffries atingiram imediatamente uma pausa de financiamento radical liderada pela Ordem do Escritório de Administração e Orçamento (WBO) que foi adiada no tribunal.

Desde então, o memorando foi encerrado, mas há uma desconfiança entre os democratas que qualquer acordo alcançado com os republicanos continuará a ter, uma vez que a Casa Branca disse que as ordens executivas de Trump que interromperão os fundos para as leis climáticas e a infraestrutura -chave para A agenda do ex -presidente Biden e outros fundos, está, ainda está em vigor.

Durante uma conferência de imprensa no início desta semana, DeLauro foi pressionado se os democratas procurarem obter garantias protegendo as agências lideradas por Trump, como a Agência de Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos (USAID), refletida na legislação de financiamento bipartidário.

“Estamos analisando qual idioma precisamos fazer para impedir que o revivule”, disse ele na quarta -feira.

Ainda há muita incerteza sobre as quais as ordens de Trump terão o poder de confundir, já que alguns estão enredados no tribunal.

Alguns republicanos ainda esperam que os negociadores possam promulgar uma nova legislação de financiamento mais na linha com as ordens de Trump.

“Espero que mudemos parte do financiamento e política de gastos discricionários e espero que façamos algo que esteja alinhado com as ordens executivas do presidente Trump”, disse o representante Warren Davidson (R-Ohio).

“Se fizermos um CR, acho que devemos ir no curto prazo, mas, idealmente, o orçamento discricionário está alinhado com as políticas do presidente. Ele já tomou medidas ”, disse Davidson ao The Hill. “Não devemos deixá -lo pendurado nos tribunais”.

Outros republicanos, no entanto, indicaram a abertura à idéia de um CR do ano inteiro, se ajudar a manter fundos planos.

“O CRS não é meu veículo favorito, mas a idéia que teremos (as atribuições de atribuições) feitas em 14 de março é bastante baixa. Então, para mim, se pudermos fazer isso, eu sou com isso ”, disse o representante Chip Roy (R-Texas) na sexta-feira.

“Agora, novamente, um CR que continua a financiar a USAID não é algo que me excita”, disse ele. “Mas se pudermos obter restrições às despesas do ramo executivo nessas coisas, se Russ Vought puder entrar lá, participar do que eu poderia precisar, confisco e atrasar os dólares nesse tipo de coisa que acreditamos ser preocupante, então um CR tem muito sentido.

O Congresso está analisando um prazo no final de abril para aprovar uma legislação de financiamento ao longo do ano, ou correr cortes automáticos para programas governamentais sob um limite de gastos alcançado pela liderança de Biden e pelo Partido Republicano da Câmara dos Deputados há quase dois anos .

Cole disse que Stoptap, mantendo o governo financiado nos níveis que foram assados ​​em Biden, não desencadeariam os cortes.

“Eles me dizem que, desde que fosse um CR completo, isso diria o mesmo que as 12 faturas de aprovação”, disse ele, mas também disse a repórteres que ele está “mais preocupado neste momento em 14 de março”.

Ao mesmo tempo, os republicanos do Senado são planos de planejamento implementados pelo Presidente do Comitê de Orçamento do Senado, Lindsey Graham (Rs.C.) na sexta -feira para superar a legislação de financiamento para promover o apoio das prioridades de defesa e prioridades de defesa de Trump na câmara alta.

Enquanto Bobby Kogan, ex -assistente de orçamento democrata do Senado e política orçamentária federal sênior no Centro de Progresso Americano, disse que alguns dos fundos podem não estar sujeitos aos limites de despesa do Congresso, disse na sexta -feira que o impulso legislativo pode ter um impacto nas conversas sobre financiamento .

“Você pode imaginar um cenário em que eles negociaram um congelamento em defesa e um congelamento de não defesa e depois diz: ‘Oh, mas estou dando US $ 37,5 bilhões para defesa por meio da reconciliação”, disse Kogan. “É isso que eles estão configurando ali”.

O plano apresentado por Graham procura fornecer um impulso de US $ 150 bilhões para a defesa nacional.

Cole foi pressionado se esse pacote pudesse ajudar os republicanos a aprovar uma parada de um ano e, ao mesmo tempo, aumentar os fundos para áreas como fronteira e defesa.

“Isso certamente é possível”, disse Cole ao The Hill na sexta -feira. “Ouvi isso especulado, mas, novamente, tenho mais a dizer graça nesta câmera”.

