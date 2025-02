Enquanto Nova Délhi se esforça para diversificar o fornecimento de GNL, Moscou e Washington estão cortejando a Terra para garantir grandes ofertas

Um dos resultados da recente visita ao primeiro-ministro Narendra Modi nesta semana é a expansão da cooperação energética com os EUA como parte da abrangente parceria estratégica global na Índia-EUA.

Em um uma declaração comumModi e o presidente Donald Trump confirmaram novamente sua determinação de fortalecer o comércio de energia bilateral, posicionando agora como um fornecedor -chave de petróleo bruto, produtos petrolíferos e Índia de GNL.

Quando o primeiro -ministro Narendra Modi descobriu sua visão para economia baseada em gás Em 2016, não foi apenas uma mudança econômica, mas uma manobra estratégica teve como objetivo reduzir a poluição, a diversificação de fontes de energia e garantir a estabilidade de energia a longo prazo com a preservação da autonomia estratégica. Como ocorre em 2025, a Índia é um momento crítico porque o cenário global de energia se torna mais complexo. Os Estados Unidos aumentam a exportação de gás natural, adotando potencialmente a política energética mais agressiva após o retorno de Donald Trump à Casa Branca. Enquanto isso, a Rússia, fornecedora de petróleo de longa data na Índia, continua enfrentando sanções sob a liderança dos EUA, complicando o comércio de energia.

Índia quer aumentar A parcela do gás natural Em seu mix de energia de 6,2% a 15% até 2030. Esse objetivo ambicioso é impulsionado pela necessidade de reduzir as emissões de carbono e a diversificação de suas principais fontes de energia. E Agência Internacional de Energia Ele prevê que o consumo de gás natural na Índia aumentará quase 60%, atingindo 103 bilhões de metros cúbicos por ano até 2030.

COM Importação de GNL Atualmente, atende a cerca de 50% da demanda de gás, a Índia enfrenta vulnerabilidade significativa em sua segurança energética. Até 2030, a importação indiana de GNL é projetado para dobrar Até aproximadamente 65 BCM por ano, tornando -o o quarto maior importador de GNL globalmente. Essa grande dependência expõe a terra dos preços, os distúrbios da cadeia de suprimentos e riscos geopolíticos.

Competição de GNL

O engajamento renovado entre Washington e Nova Délhi poderia abrir avenida para a Índia contratos de longo prazoaprofundando a cooperação tecnológica e atraindo investimentos em infraestrutura de petróleo e gás. Em desenvolvimento Equação de energia americana-indiana Não apenas aumenta a segurança energética indiana, mas também está alinhada com a ambição de Nova Délhi de passar a uma economia baseada em gás, competitividade econômica equilibrada com autonomia estratégica.









Ao mesmo tempo, apesar da pressão ocidental e da Rússia continua a tribunal Índia como comprador de GNL. As autoridades russas estabeleceram ativamente os encargos de GNL do projeto do Ártico LNG 2, mas as empresas indianas permanecem cuidadosas com riscos geopolíticos e financeiros associados a sanções. A situação ainda é fluida, com discussões atuais entre empresas indianas e russas.

A visita de Modi aos EUA enfatiza a importância de garantir o contrato de GNL que reflete o desenvolvimento de preferências de mercado. Enquanto a Índia está se movendo com um cenário dinâmico de energia, reconciliar um acordo com condições flexíveis, efetividade de custo e sustentabilidade a longo prazo será a mais importante.

Enquanto a Índia busca diversificar o fornecimento de GNL, e os EUA e a Rússia representam oportunidades convincentes, mas desafiadoras. Por um lado, o American LNG oferece um suprimento estável e crescente, mas no prêmio. Custos de transporte i Obrigações contratuais rígidas Adicione um desafio. Entrega de GNL -como American Bay Coasts para a Índia traz custos de carga de aproximadamente US $ 1,61 em um milhão de unidades térmicas britânicas (MMBT) de fevereiro de 2024. Além disso, os contratos de longo prazo com fornecedores dos EUA geralmente vêm com condições não ingrexíveis, limitando a capacidade da Índia de responder às flutuações do mercado.

Por outro lado, o GNL russo é geograficamente mais próximo e mais lucrativo. No entanto, vem com bagagem geopolítica, como Sanções Ocidentais Limite transações financeiras e operações logísticas. Durante o conflito da Rússia-Ucrânia, ele perturbou os mercados globais de energia, reduzindo o acesso russo a seus principais destinos de exportação na Europa. Isso cria uma oportunidade para a Índia de que é negociada por preços mais baixos, aliviando o risco por meio de uma estratégia de fonte diversificada.

O excesso de qualquer fornecedor é o risco: o GNL americano pode influenciar as mudanças de políticas, enquanto o GNL russo permanece enredado na incerteza relacionada à sanção. Ao direcionar o equilíbrio entre essas fontes e integrar fornecedores adicionais do Oriente Médio, Austrália e África, a Índia pode construir um portfólio de energia mais resistente.

Alcançando o equilíbrio certo

Enquanto o primeiro -ministro Modi retorna à Índia depois de conversar com o presidente Trump, incluindo discussões sobre suprimento de petróleo e gás, a Índia ainda está focada em estabelecer um equilíbrio entre diversificação de energia e segurança.













Ao discutir certas condições, a Índia está defendendo ativamente os preços competitivos de GNL em contratos de longo prazo. Por exemplo, nas usinas de gás indianas, esses preços devem permanecer de 8 a US $ 10 por MMBT para serem sustentáveis, como observou o presidente da Gail India State Gas Company, Sandeep Kumar Gupta. Isso é significativamente menor que os preços sexuais do GNL do norte da Ásia, que atualmente está em torno de US $ 16 por MMBT.

Reconhecendo a necessidade de soluções eficazes de custo, Gail Índia Ele revive seus planos de adquirir uma participação na fábrica de GNL dos EUA. Esse movimento está alinhado com a recente decisão dos EUA de aumentar o limite à aprovação da exportação de GNL, permitindo que a Índia forneça contratos de GNL a longo prazo e acessíveis. Além do contrato, a Índia também investe em infraestrutura e tecnologia de gás para melhorar a capacidade de energia doméstica.

Ao mesmo tempo, a Índia continua a explorar mecanismos financeiros alternativos para manter a cooperação energética com a Rússia, apesar das sanções, como o comércio usando a moeda nacional dos países. Historicamente falando, a Índia e a Rússia negociaram dessa maneira, e discussões recentes sugerem um interesse renovado em ignorar as restrições.

Em vez de aliviar as sanções, o governo Trump pode aumentar as restrições às exportações de energia russa, complicando ainda mais a estratégia de coleta de GNL indiana. Se tais políticas forem realizadas, a Índia deverá ser adaptada de forma proativa à diversificação da fonte de suprimento e refinar os mecanismos de pagamento para garantir importações estáveis ​​de energia.

Além do GNL, a cooperação energética indiana com a Rússia se espalha sobre petróleo, carvão e energia nuclear. As empresas russas permanecem envolvidas na pesquisa indiana de petróleo e gás, e continuam as discussões sobre as remessas estendidas da UNP. Enquanto isso, a Índia fortalece ativamente os vínculos com os fabricantes da UNP do Oriente Médio, enquanto olha para fornecedores na África e na Austrália para reduzir a conquista excessiva de qualquer nação. Essa abordagem múltipla garante uma variedade de portfólio de energia, aliviando os riscos associados à dependência excessiva de um fornecedor.