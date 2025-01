Trump promete divulgar registros dos assassinatos de JFK, RFK e MLK nos ‘próximos dias’

O presidente eleito Trump prometeu no domingo divulgar registros relacionados aos assassinatos dos ex-presidentes John F. Kennedy, Robert F. Kennedy e Martin Luther King Jr.

“Como primeiro passo para restaurar a transparência e a responsabilização do governo, também reverteremos a sobreclassificação de documentos governamentais e, nos próximos dias, tornaremos públicos os restantes registos relacionados com os assassinatos do Presidente John F. Kennedy, do seu irmão Robert Kennedy , bem como o Dr. Martin Luther King Jr e outras questões de grande interesse público”, disse Trump. durante um comício em Washington Arena Capital One em DC um clipe destacado por Mediaite.

O filho de Robert F. Kennedy, Robert F. Kennedy Jr., endossou a candidatura de Trump à presidência em 2024 e foi escolhido por Trump como seu candidato para liderar o Departamento de Saúde e Serviços Humanos. Numa entrevista de 2023, Robert F. Kennedy Jr. endossou uma teoria da conspiração sobre o envolvimento da CIA no assassinato de seu tio.

“Há provas contundentes de que a CIA esteve envolvida no seu assassinato”, disse Kennedy ao radialista John Catsimatidis. “Acho que neste momento está além de qualquer dúvida razoável.”

A CIA negou sistematicamente as acusações de envolvimento na morte do ex-presidente Kennedy em Dallas, em 1963.

Também durante o seu comício no domingo, Trump prometeu uma enxurrada de ações executivas no seu primeiro dia de volta ao Salão Oval, prometendo que os seus apoiantes “se divertiriam muito” no meio da blitz.

“Todas as ordens executivas tolas e abrangentes da administração Biden serão revogadas poucas horas depois de ele tomar posse”, disse Trump.

“Oh, você vai se divertir muito assistindo TV amanhã”, acrescentou. “Alguém disse ontem: ‘Senhor, não assine tantos em um dia. Vamos fazer isso durante algumas semanas. Eu disse: ‘Por Deus, faremos isso em semanas.’ Vamos assiná-los desde o início.”

