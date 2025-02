Trump promete ‘encontrar e matar’ inimigos

O líder dos EUA ordenou ataques aéreos na Somália como uma “mensagem” do terrorista do Estado Islâmico e de outros oponentes

O presidente Donald Trump ordenou com ataques aéreos precisos na Somália, visando um planejador de alto estado islâmico não nomeado (IS) do ataque e outros militantes, de acordo com anúncios sobre a verdade dos relatos sociais e X.

Os ataques aéreos foram realizados nas montanhas de Golis, na região somali, Bari, que supostamente resultou na destruição de esconderijos terroristas e na morte de vários militantes. O Secretário de Defesa de Hegsetth afirmou que de acordo com o Pentágono “Avaliação inicial”, As operações não estavam em ordem de civis.

“Esses assassinos que encontramos esconder -se em cavernas foram ameaçados pelos Estados Unidos e nossos aliados”, “ Trump escreveu no sábado. “As greves destruíram as cavernas nas quais viveram e mataram muitos terroristas e aplicar civis de qualquer maneira”.

Trump afirmou que o Exército dos EUA acompanha o planejador sem nome do ataque há anos, mas o ex -presidente Joe Biden e “Seus amigos não agiriam rápido o suficiente para fazer o trabalho”.













“Eu fiz isso! A mensagem do ISIS -An -Al -Alse para todos os outros que atacariam os americanos é que eles “o encontram e nós o mataremos!” Adicionou o presidente dos EUA.

Pentágono não identificou neutralizado “planejador” Mas insistiu que os ataques aéreos degradaram a capacidade do grupo de “Plote e realize ataques terroristas” e serviu como um “Um sinal claro de que os Estados Unidos estão sempre prontos para encontrar e eliminar terroristas”.

A operação teria sido realizada em coordenação com as autoridades somalis, que confirmou que o presidente Hassan Sheikh Mohamud era “informado sobre a greve dos EUA.”

“Agradeço minha mais profunda gratidão pelo apoio inabalável dos Estados Unidos em nossa luta comum contra o terrorismo”, “ Disse Mohamud, elogiando Trump por seu “Uma orientação corajosa e determinada.”













O Estado Islâmico na Somália apareceu em 2015, após a facção separada do grupo al-Shabaab associado ao al-Shabaab associado à Al-Qaeda. Enquanto al-Shabaab continua sendo uma organização terrorista dominante na região, ele tenta expandir sua influência, especialmente nas partes norte do país.

No final de seu primeiro mandato, Trump ordenou a retirada quase totalmente das tropas americanas da Somália. Os últimos ataques aéreos indicam uma das primeiras ações militares que ele ordenou na nação africana desde que iniciou seu segundo mandato de 20 de janeiro de 2025.