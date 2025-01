Trump promete uma “nova era de ouro para a América”

Donald Trump tomou posse ao meio-dia como 47º presidente dos Estados Unidos na rotunda do Capitólio, num dia tão frio como os rostos aparentemente sorridentes dos seus antecessores, mas tão brilhante como a “nova era de ouro” que ele promete no seu discurso inaugural.

"Fui salvo por Deus para tornar a América grande novamente", disse ele em seu discurso inaugural após tomar posse. "A exploração e politização do Ministério da Justiça vai acabar comigo"

Um discurso de 20 minutos (contra 18 da primeira vez, falando da “carnificina americana”), interrompido várias vezes por aplausos e ovações de pé, no qual – recordando o ataque falhado – repete que foi “salvo por Deus para fazer América grande novamente”. Ele então lista todas as prioridades do seu segundo mandato, a serem alcançadas em grande parte com uma centena de ordens executivas prontas para serem assinadas “no primeiro dia” na mesa de tomada de decisões no Salão Oval: da “deportação de milhões e milhões” de imigrantes ilegais com a declaração do estado de emergência na fronteira com o México à bandeira dos EUA hasteada em Marte, da restauração do Canal do Panamá à renomeação do Golfo do México para o Golfo da América, desde o reconhecimento de apenas dois géneros (masculino e feminino) até à revogação do sal Ius e ao fim da exploração política da justiça. E entre sorrisos e apertos de mão, ele ataca Joe Biden, que pouco antes recebeu ele e Jill, junto com Melania, na Casa Branca para uma tradicional cerimônia do chá.

Na verdade, o magnata traça imediatamente uma linha clara com o passado, afirmando que “o declínio do país acabou, e a partir de hoje começa uma nova era de ouro para reverter completamente todas estas inúmeras traições e devolver ao povo a sua fé, a sua democracia”. e sua liberdade.” Chega de “com a elite extremista corrupta”, promete. Metade das suas primeiras medidas consistem em explorar o legado do seu antecessor, como a retirada do acordo climático de Paris, a declaração de uma emergência energética para produzir mais combustível sob a bandeira do “perfure, baby, perfure”, cancelando o mandato para fabricar mais carros eléctricos. Com todo o respeito a Elon Musk, que terá a oportunidade de compensar com outros lucrativos contratos governamentais.

Vídeo No dia da posse, Trump: ‘Plantaremos nossa bandeira em Marte’

A ameaça das tarifas permanece, embora possam não entrar em vigor imediatamente. O duelo entre os dois presidentes também chegou ao fim perdões preventivos adicionais que Biden concedeu a membros de sua família, ao general Mark Milley, ao imunologista Anthony Fauci e a todos os membros do Comitê da Câmara sobre o ataque ao Capitólio, incluindo a ex-congressista republicana Liz Cheney, a bête noire do magnata. Todas as pessoas são “culpadas de crimes gravíssimos”, condena Donald Trump.

O longo dia de Trump começa com um serviço religioso na Igreja de St. Depois, chá com Melania na Casa Branca, onde, segundo a tradição, Biden deixará uma carta para ele no Salão Oval. “Bem-vindos ao lar”, ela os cumprimenta com sorrisos tensos. Os dois vão juntos ao Capitólio na Besta, a limusine blindada do presidente, precedidos pela saída e pela chegada das primeiras-damas.

Enquanto isso, a Rotunda, que substituiu os degraus externos do Capitólio no último minuto devido ao congelamento do Ártico, também recebe seus 600 convidados em uma espécie de passarela de moda: desde um vestido azul feito nos EUA com um chapéu Melania de abas largas até o chapéu de Ivanka verde floresta e rosa Usha Vance. Na primeira fila estão os três homens mais ricos do mundo, Elon Musk, Jeff Bezos e Mark Zuckerberg, juntamente com os CEOs do Google, Apple e TikTok: a nova oligarquia tecnológica que Biden denunciou recentemente. Depois os convidados estrangeiros, entre os quais se destacam a primeira-ministra Giorgia Meloni (único líder europeu presente), o presidente argentino Javier Milei e o vice-presidente chinês Han Zheng. Além de Michelle, estiveram presentes ex-presidentes e suas esposas: Bush, Clinton, Obama e, à tarde, Biden. Tudo com expressões confusas ou impacientes, imagens de uma América do passado que já não existe.

Há uma ovação de pé quando Trump entra e dá um beijo falso em sua esposa, mas é apenas um prelúdio para a multidão da tarde entre seus 20.000 fãs na Capital One Arena para um mini-show. Depois vá ao Salão Oval para assinar uma enxurrada de ordens executivas antes dos três bailes inaugurais da noite.

Vídeo Washington, Trump acompanha o ex-presidente Biden até o helicóptero

