Trump promove nova moeda meme antes de assumir o cargo na agenda pró-cripto

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, lançou uma nova criptomoeda cujo valor está disparando (e potencialmente aumentando seu patrimônio líquido) pouco antes de sua posse. É a mais recente promoção que desafia as normas de Trump, que também ajudou a vender Bíblias de grife, tênis de ouro e relógios incrustados de diamantes.

“É hora de celebrar tudo o que defendemos: VENCER! Junte-se à minha comunidade Trump muito especial”, disse Trump em uma postagem social na noite de sexta-feira promovendo os novos tokens. Eles são comercializados com uma imagem de Trump levantando o punho sobreposta às palavras “LUTA, LUTA, LUTA”, uma referência à resposta de Trump a uma tentativa de assassinato em um comício político em julho.

Promovendo a moeda meme, Trump disse a seus seguidores: “Divirtam-se!” O site que vende os tokens afirma que são expressões de apoio e não uma oportunidade de investimento.

Isso não impediu as pessoas de tentarem ganhar dinheiro. As moedas meme de Trump começaram a ser vendidas por US$ 10 cada, antes de dispararem para cerca de US$ 70 na manhã de domingo. Caiu drasticamente no domingo, depois que Trump e sua esposa, Melania Trump, postaram sobre uma moeda meme para ela. A moeda Melania estava sendo negociada por cerca de US$ 5 na tarde de domingo.

As moedas meme são um canto estranho e altamente volátil da indústria de criptomoedas que muitas vezes começa como uma piada sem valor real, mas pode aumentar de preço se um número suficiente de pessoas estiver disposta a comprá-las. Dogecoin, a criptomoeda cujo mascote é um cachorro super fofo que pensa coisas como “muito uau”, é talvez a mais conhecida. As moedas meme podem ser usadas por golpistas que buscam fazer fortuna rapidamente às custas de investidores desavisados.

Alguns entusiastas da criptomoeda elogiaram o lançamento da moeda meme Trump, dizendo que é um símbolo do apoio do novo presidente a uma indústria que se sentiu injustamente alvo da administração Biden. Trump prometeu introduzir regulamentações favoráveis ​​às criptomoedas e convocou seus líderes de torcida para cargos governamentais importantes.

Os críticos disseram que a moeda meme de Trump pode ser uma forma perigosa para interesses especiais e governos estrangeiros tentarem comprar influência do presidente.

“Agora qualquer pessoa no mundo pode basicamente depositar dinheiro na conta bancária do presidente dos Estados Unidos com apenas alguns cliques”, disse Anthony Scaramucci, ex-diretor de comunicações de Trump na Casa Branca, no X.

A venda da moeda meme Trump foi organizada pela CIC Digital, uma afiliada da Trump Organization. O site da moeda disse que existem atualmente 200 milhões de moedas meme Trump disponíveis, com planos de emitir 1 bilhão nos próximos três anos. A CIC Digital e outra empresa possuem coletivamente 80% das moedas meme Trump e receberão “receitas comerciais derivadas de atividades comerciais”, de acordo com o site do token.

A empresa da família Trump divulgou recentemente um acordo de ética que proíbe Trump de tomar decisões “do dia-a-dia” na Organização Trump quando for presidente e limita as informações financeiras sobre a empresa que são partilhadas com ele.

Trump e sua família ajudaram anteriormente a lançar uma nova empresa para negociar criptomoedas no ano passado. O presidente eleito também se interessou por NFTs, ou tokens não fungíveis, e no ano passado relatou ter ganhado entre US$ 100.000 e US$ 1 milhão com uma série de cartões comerciais digitais que o retratavam em imagens de desenhos animados, inclusive como astronauta, cowboy e super-herói. .

A empresa de redes sociais de Trump, a Truth Social, também desafiou as noções tradicionais de valor. Apesar de lutar para aumentar as receitas, a empresa está atualmente avaliada em mais de 8 mil milhões de dólares, à medida que os apoiantes de Trump ajudam a aumentar o preço das ações e, com isso, o seu património líquido.