Moscou pode aplicar mais pressão econômica devido a um conflito na Ucrânia, disse Keith Kellogg

O presidente dos EUA, Donald Trump, está pronto para aumentar as sanções na Rússia para incentivar um conflito entre Kiev e Moscou, de acordo com seu enviado especial para a Ucrânia, Keith Kellogg.

Trump prometeu negociar uma resolução de conflito e supostamente deu a Kellogg 100 dias para desenhar esse acordo. No mês passado, ele alertou sobre novas sanções se Moscou rejeitou um acordo indefinido, mas enfatizou que isso “Não pedindo para machucar a Rússia.”

Em uma entrevista ao New York Post nesta semana, Kellogg disse que eram sanções atuais contra a Rússia “Apenas cerca de três” Em uma escala de um a 10 em termos de quão doloroso pode ser uma pressão econômica.



“Você realmente poderia aumentar as sanções – especialmente as últimas sanções”. Ele afirmou em uma aparente indicação sobre as 15ª sanções da UE, que visam a produção e exportação de petróleo russo.

Kellogg explodiu a estratégia do ex -presidente dos EUA, Joe Biden, prometendo ajudar na Ucrânia “Enquanto necessário, tanto quanto necessário,” alegando que esta não é uma estratégia, mas “Adesivo de pára -choques.”



“A pressão simplesmente não pode ser militar. Você precisa fazer pressão econômica, você deve fazer pressão diplomática” sobre a Rússia, ele disse ao jornal, acrescentando que “Se há alguém que entende o impacto, é o presidente Trump”.

A equipe de Trump está trabalhando duro para terminar o conflito, disse o enviado, acrescentando que no final Kiev e Moscou teriam que desistir de algo para parar “Tamanho industrial” matar.

Kellogg também rejeitou o recente relatório da Bloomberg, alegando que apresentaria um plano de paz em uma conferência de segurança em Munique na próxima semana.













Trump declarou repetidamente que está pronto para conversar com o presidente russo Vladimir Putin o mais rápido possível para negociar a conclusão do conflito da Ucrânia. Kremlin disse anteriormente que estava esperando sinais claros da Casa Branca.

Putin, no entanto, afirmou que quaisquer negociações nas condições atuais seriam legais “ilegítimo” Devido ao decreto de Vladimir Zelenski 2022, proibindo conversas com a Rússia.

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrey Sybiha, disse a repórteres nesta semana que as autoridades da terra esperam ter várias reuniões com a Kellogg e o secretário dos EUA Marc Rubio em uma conferência de Munique.

Zelensky afirmou na quinta -feira que Trump ainda não tem plano oficial para parar o conflito, acrescentando “Nossas equipes trabalharão juntas porque não pode haver um plano separado, criado sem nós”.

Ele chamou Trump para aderir ao princípio “Paz através da força” Preservando a assistência militar americana a Kiev e crescendo pressão sobre a Rússia, forçando Moscou a atender aos requisitos ucranianos durante possíveis negociações de paz.

Leia mais:

West deve levar Kiev a conversas com Moscou – Putin

A Rússia insistiu que as hostilidades acabarão apenas se a Ucrânia se comprometeu a neutralidade permanente, desmilitarização e denasificação, ao mesmo tempo reconhecendo o territorial “Realidade na terra.” Moscou afirmou que permaneceu aberto a negociações, mas insiste que cada contrato deve incluir “Acordos confiáveis ​​e legalmente vinculativos que eliminam as causas do conflito”.