Trump propõe ‘limpar’ Gaza

Os países árabes vizinhos deveriam aceitar refugiados do enclave palestino, disse o presidente dos EUA

O presidente dos EUA, Donald Trump, sugeriu que os países árabes vizinhos deveriam aceitar refugiados palestinos e “limpar” Zona de guerra de Gaza.

Falando aos repórteres a bordo do Air Force One no sábado, Trump disse que conversou com o rei Abdullah II da Jordânia sobre a guerra e planejava falar com o presidente egípcio Abdel Fattah el-Sisi no domingo.

“Gostaria que o Egito recebesse pessoas e gostaria que a Jordânia recebesse pessoas”, disse Trump. “Você está falando de provavelmente um milhão e meio de pessoas, estamos apenas limpando tudo isso. É um verdadeiro caos.”

“É literalmente um local de demolição agora. Quase tudo foi demolido e pessoas estão morrendo lá” ele acrescentou. “Então, prefiro me unir a alguns povos árabes e construir uma casa em outro lugar, onde talvez possam viver em paz, para variar.” Trump disse aos repórteres.













Tanto o Egipto como a Jordânia rejeitaram a ideia de deslocar os palestinianos de Gaza. O ministro das Relações Exteriores da Jordânia, Ayman Safadi, confirmou no domingo que a posição do reino contra o deslocamento de palestinos permanece “irreversível e inalterado.” No domingo, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Egipto também sublinhou o seu compromisso com a defesa dos direitos palestinos e a sua oposição ao despejo da população de Gaza.

Segundo a ONU, cerca de 1,9 milhões de pessoas – mais de 90% da população de Gaza – foram deslocadas desde o início da guerra entre Israel e o Hamas em Outubro de 2023.

Embora as partes tenham concordado com um cessar-fogo em 15 de Janeiro, Israel acusou desde então o Hamas de violar o acordo de troca de prisioneiros e impediu o regresso dos habitantes de Gaza às suas casas na parte norte do enclave. Ambos os lados também se acusaram mutuamente de violar o cessar-fogo.

No sábado, o Hamas entregou quatro mulheres soldados israelitas em troca da libertação de 200 prisioneiros palestinianos. O governo israelense disse que o Hamas inicialmente prometeu libertar o segundo refém.

O Hamas fez cerca de 250 reféns e matou cerca de 1.200 pessoas durante um ataque surpresa a Israel em 7 de outubro de 2023. Desde então, mais de 47 mil palestinos foram mortos em Gaza, segundo as autoridades locais.