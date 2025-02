Trump publica o meme Bob Esponja que zomba dos trabalhadores federais após um email solicitando conquistas

O presidente Trump publicou um meme de Bob Esponja que zomba dos funcionários federais após um e -mail enviado à força de trabalho pedindo que documentem suas realizações na semana passada.

O meme que o presidente publicou em sua verdadeira plataforma social apresenta o caráter de Nickelodeon Olhando para um quarteirão Com um título que diz “Eu fiz na semana passada”.

Os elementos da lista incluem “gritou para Trump”, “ele chorou em Elon”, “eles chegaram ao escritório por uma vez”, “Leia alguns e -mails” e “chorou sobre Trump e Elon um pouco mais”.

Durante o fim de semana, Musk disse que os funcionários federais tiveram que descrever seus esforços de trabalho na semana passada por e -mail.

“De acordo com as instruções do Presidente @RealDonaldTrump, todos os funcionários federais receberão um e -mail solicitando o que fizeram na semana passada”, disse Musk na plataforma social X no sábado.

“A falta de resposta será tomada como renúncia”, continuou o bilionário da tecnologia.

“Por favor, responda a este e -mail com aprox. 5 pontos de bala do que ele alcançou na semana passada e CC para seu gerente. Não envie nenhuma informação classificada, links ou arquivos anexados ”, disse o email, que foi revisado pela colina. “O prazo é segunda -feira às 23:59 PMPEST.”

Senadora Tina Smith (D-Minn.) Ele criticou Musk pela mensagem nas redes sociais.

“Este é o melhor movimento de almíscar, exceto que ele nem é o chefe, ele é apenas um anúncio”, disse o senador de Minnesota em X, respondendo à sua publicação anterior.

“Aposto que muitas pessoas tiveram uma experiência como essa com um chefe ruim: há um e -mail em sua bandeja de entrada no sábado à noite dizendo: ‘Mostre seu valor na segunda -feira ou não'”, acrescentou Smith em uma segunda publicação. “Estou do lado dos trabalhadores, não os chefes multimilionários dos buracos”.

A colina entrou em contato com a Nickelodeon para comentar.

