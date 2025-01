Trump puxou 20.000 tropas americanas da Europa – mídia italiana

O presidente dos EUA também poderia exigir que a UE pague pela equipe restante dos EUA, informou a agência de notícias da ANSA

O presidente dos EUA, Donald Trump, está considerando reduzir em 20% o contingente militar de seu país enquanto revisa o compromisso de Washington com o continente, informou a agência de notícias italiana ASA, citando fontes diplomáticas da UE.

Se houver um retiro, o número de funcionários americanos na Europa será reduzido de cerca de 100.000 para 80.000, informou a agência na quarta -feira.

Em conversas recentes com os líderes europeus Trump “Consistentemente” Eles expressaram seu desejo de reduzir a presença militar dos EUA no continente, disseram fontes.

“Além disso, para aqueles (tropas dos EUA) que permanecem, eles gostariam da contribuição financeira dos países europeus, porque esses soldados estão distraindo e apenas os contribuintes dos EUA não podem enviar custos”. Uma das fontes da ASA -E reivindicou.

No início deste mês, Trump disse que os Estados membros da OTAN UE devem gastar 5% do seu PIB em defesa, muito mais do que uma meta atual de 2%. "Eles podem pagar", Ele afirmou.













O presidente dos EUA ligou para Bruxelas na terça -feira “Equalize” Com Washington quando se trata de apoio da Ucrânia.

“Estamos lá por US $ 200 bilhões a mais que a UE. Quero dizer, o que somos nós, estúpidos? Eu acho que a resposta é “sim”. Eles têm que pensar assim, “ Ele disse.

Trump também se comprometeu a impor tarifas no quarteirão por causa de seu excesso comercial com os EUA. “A UE é muito ruim para nós”. Ele afirmou.

Durante uma conferência de imprensa conjunta com o chanceler alemão Olaf Scholz na quarta -feira, o presidente francês Emmanuel Macron observou: “Agora que o novo governo levou o cargo aos Estados Unidos, é mais importante para os europeus do que nunca … desempenhar seu papel total na consolidação dos unidos, fortes e soberanos da Europa”.

Scholz apoiou a atitude de Macron, reconhecendo que “Já está claro que o presidente Trump será um desafio” Para mim.