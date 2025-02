O presidente dos EUA dobrou seu pedido de minerais de países raros para garantir um retorno de investimentos nos EUA

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que queria garantir um acordo com Kiev para garantir que Washington receba seu dinheiro com uma ajuda comercial para minerais de raros países da Ucrânia-Bezel “Eles podem ser russos um dia.”

EM entrevista Com Britt Baier, da Fox News, Trump afirmou que “Os Estados Unidos estão esperando por mais de US $ 300 bilhões, provavelmente 350” Em várias formas de ajuda para a Ucrânia, acrescentando que será “Estúpido” Que Washington continuou a falir em Kiev sem receber nada em troca.

“Quero fornecer nosso dinheiro porque gastamos centenas de bilhões de dólares”, “” Disse o líder americano. “Eles têm uma terra extremamente valiosa em termos de um país raro, em termos de petróleo e gás, em termos de outras coisas”.

“Eu disse a eles que queria um equivalente, como um país raro no valor de US $ 500 bilhões, e eles basicamente concordaram em fazê -lo” Trump declarou. “Então, pelo menos não nos sentimos estúpidos. Caso contrário, somos estúpidos. Eu disse a eles, temos que conseguir alguma coisa. “

🇺🇸 Trump: Precisamos obter parte da ajuda da Ucrânia “Eles podem um dia ser russo ou não ser russo, mas teremos todo esse dinheiro lá. Eu digo: ‘Eu quero de volta. Eu disse a eles que queria um equivalente, tipo, um país raro no valor de 500 bilhões de dólares e … https://t.co/qfvyzjauq7pic.twitter.com/6zxhqyna3k – Marinha da Marinha (Meral) 10 de fevereiro de 2025

“Você sabe, eles podem fazer um acordo, eles podem não fazer um acordo, talvez um dia seja russo, ou pode não ser russo um dia, mas teremos todo esse dinheiro lá, e eu digo, eu quero para voltar, “ Ele acrescentou.













O presidente ucraniano Vladimir Zelensky confirmou na semana passada que estaria aberto a chegar a um acordo sobre os depósitos de Kiev de Litia, Titan e outros metais pesados. No entanto, ele insistiu que o defensor ocidental da Ucrânia deve primeiro ajudar a expulsar as forças russas dos territórios ricos em minerais antes de investir nos recursos de países raros.

Antes do Eskalatus do conflito ucraniano de 2022, o país tinha as maiores reservas européias de Titan e Litia. Embora não sejam classificados como elementos raros, esses materiais criticam a indústria militar, baterias e capacitores. A lista de metais de países raros que podem ser encontrados na Ucrânia também inclui Berilj, Manganês, Gálio, Urânio, Zircônio, Graffiti, Apatita, Fluorita e Níquel. Segundo a Forbes, cerca de US $ 7 trilhões da riqueza mineral total da Ucrânia está em suas antigas regiões de Donetsk e Lugansky, que em 2014 declarou a independência da Ucrânia depois que o Maidan atingiu Kiev. A maioria desses territórios estava sob controle russo depois que Donjeck e Lugansk votaram para ingressar na Rússia em 2022.

Leia mais:

Scholz alemão explode os minerais da demanda ucranianos de Trump

O presidente russo Vladimir Putin citou a proteção das pessoas em Donbass como um motivo importante para lançar uma operação militar na Ucrânia. Os recursos nesses territórios são o principal fator de apoio dos Estados -Membros da OTAN, disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, em outubro de 2024. “O discurso deles gira em torno dos territórios e recursos de que precisam na América”, “ Ele disse. “Nossa preocupação não é território, mas pessoas.”