Trump quer conversações sobre redução nuclear com China e Rússia

O presidente Trump disse na quinta-feira que deseja manter conversações com a Rússia e a China sobre a redução dos arsenais de armas nucleares, ao discursar no Fórum Econômico Mundial em Davos.

Durante o seu primeiro mandato, Trump não conseguiu que a China entrasse em negociações para prolongar um tratado de armas nucleares com a Rússia, o Novo START, que impõe limites importantes às armas nucleares implantadas e expira em Fevereiro de 2026.

A participação dos EUA e da Rússia no tratado foi efectivamente congelada durante a administração Biden, quando o presidente russo, Vladimir Putin, tentou impor custos a Washington pelo apoio militar à Ucrânia.

Putin também ameaçou usar armas nucleares contra a Ucrânia para tentar dissuadir o apoio militar dos EUA e da Europa a Kiev.

Dirigindo-se ao fórum global, Trump relatou conversas que teve com Putin antes das eleições norte-americanas de 2020 sobre negociações de desnuclearização “e a China teria concordado”.

“Queremos ver se podemos desnuclearizar e acho que isso é muito possível”, disse Trump.

“E posso dizer que o presidente Putin queria fazer isso, ele e eu queríamos fazer isso. “Tivemos uma boa conversa com a China, eles estariam envolvidos e isso teria sido algo incrível para o planeta.”

Trump conversou com Xi num telefonema em 17 de janeiro, antes de assumir o cargo, mas não está claro se os dois homens discutiram reduções de armas nucleares.

Estima-se que a China tenha cerca de 500 ogivas nucleares, de acordo com uma análise da O Boletim dos Cientistas Atômicos e da Federação de Cientistas Americanos.

Mas o Pentágono estima que a China esteja a trabalhar para expandir o seu arsenal para 1.000 ogivas até 2030.

Estados Unidos tem um pouco mais mais ogivas nucleares do que a Rússia: 1.770 ogivas nucleares implantadas em comparação com as 1.710 de Moscou.

A China e a Rússia apenas reforçaram os seus laços desde que Putin lançou a sua guerra contra a Ucrânia, há três anos. Pequim é um grande financiador da guerra da Rússia e os dois líderes reuniram-se em diversas ocasiões, prometendo uma “nova era” de relações.

Xi e Putin realizaram uma videochamada na terça-feira e discutiram formas de “aprofundar a coordenação estratégica, apoiar-se mutuamente com firmeza e defender os seus interesses legítimos”.

Fonte