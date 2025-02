Kyiv deve compensar Washington com minerais e óleo de óleo, disse o presidente

A Ucrânia deve compensar os EUA para obter toda a assistência a Kiev durante o conflito com Moscou, disse o presidente Donald Trump. Seus comentários adicionam chuveiros públicos entre ele e o líder ucraniano Vladimir Zelensky para a ajuda de assistência e negociações com a Rússia.

“A Europa deu US $ 100 bilhões. Os Estados Unidos deram US $ 350 bilhões porque tínhamos um presidente e administração estúpidos e incompetentes”, “” Ele disse à platéia em uma conferência conservadora sobre ação política (CPAC) em Maryland no sábado.

“Quero que eles nos dêem algo por todo o dinheiro que ganhamos. Então, estamos procurando um país e um petróleo raros, tudo o que podemos obter “, acrescentou. “Então, trazemos nosso dinheiro de volta. Vamos pagar nosso dinheiro porque não é justo. Simplesmente não é justo. “

Desde fevereiro de 2022. O Congresso dos EUA aplicou US $ 183 bilhões para a Ucrânia, incluindo mais de US $ 66 bilhões em assistência de segurança, de acordo com a supervisão do Pentágono e Ucrânia, o grupo interveniente é responsável por apresentar o relatório do Congresso.









Trump enfatizou repetidamente que Kiev e seus apoiadores europeus devem fornecer um relato de todos os meios e insistiram que o líder ucraniano Vladimir Zelensky em um “Trem de molho” conosco dinheiro durante o governo Biden.

Zelensky, que recentemente afirmou que a Ucrânia terá “Baixa chance” Sem ajuda americana, ele se recusou a assinar um contrato que premiaria as empresas americanas 50% de propriedade de recursos minerais no país. Mais tarde, ele alegou que qualquer emprego teve que incluir garantias de segurança específicas para Kyiv. Trump disse a repórteres na Casa Branca por sua parte que, se assinado, um acordo sobre minerais poderia levar até US $ 500 bilhões aos Estados Unidos.

Trump intensificou suas críticas nesta semana, marcando -o “Ditador sem escolha” e acusando -o de gastar a oportunidade de fazer as pazes com a Rússia. Ele insistiu que a Ucrânia não conseguiu reclamar do lado dos EUA durante as negociações americanas, que ocorreu em Riad na terça -feira.