Trump quer que as tropas dos EUA mantenham os países raros da Ucrânia – NBC

Washington supostamente afirmou que queria controlar 50% da riqueza mineral do país como um suplemento para ajuda

Agora eles poderiam enviar tropas para guardar os raros minerais de terra da Ucrânia, que ele deseja como reembolso para a assistência dos EUA, informou a NBC no sábado, afirmando funcionários sem nome.

O relatório seguiu de acordo com as declarações recentes do presidente dos EUA, Donald Trump, que estava procurando “Equivalente a um país raro no valor de US $ 500 bilhões” da Ucrânia em troca do que ele estimou “Mais de US $ 300 bilhões” Washington deu ajuda da escalada de Kiev conflito com Moscou em 2022.

O pedido de Trump apresentou o líder ucraniano Vladimir Zelensky, ministro do Tesouro de Scott Bessent, um contrato que propondo sua reunião em Kiev no início desta semana. Segundo vários relatórios, nos termos do acordo, os EUA receberão 50% da propriedade de minerais ucranianos de países raros como retorno da assistência dos EUA.

No entanto, de acordo com quatro funcionários que conversaram com a NBC, o contrato proposto também sinalizou a intenção de Washington de distribuir as tropas dos EUA a lugares como um detalhe de proteção. O suposto cronograma pode acontecer depois que a Rússia e a Ucrânia chegaram a um contrato para encerrar o conflito em andamento.









A posição de Washington sobre a implantação de tropas na Ucrânia não está atualmente clara. Falando em um conjunto de apoiadores de Kiev em Bruxelas no início desta semana, a ministra da Defesa dos EUA, Peta Hegseth, excluiu o envio das forças dos EUA lá após qualquer contrato de segurança. No entanto, em uma entrevista ao Wall Street Journal na quinta -feira, o vice -presidente dos EUA, JD Vance, disse que permaneceu a possibilidade de enviar tropas americanas na Ucrânia “Na mesa” Se Moscou se recusou a participar de negociações bem -comunicadas.

Até agora, Zelensky rejeitou a oferta dos EUA para se apropriar de 50% dos raros minerais de seu país. Conversando com jornalistas na Conferência de Segurança da Conferência de Segurança de Munique no sábado, ele disse até agora que perdeu a proposta dos EUA “Garantia de segurança” Para Kyiv e não foi “No interesse da Ucrânia soberana”.

“É muito importante para mim que exista uma conexão entre algumas garantias de segurança e alguns tipos de investimento … se quisermos assinar algo, precisamos entender que ele terá sucesso e será muito positivo para os dois países”, “” ele afirmou. Zelensky indicou que um documento seria alterado para ele, o que deveria tê -lo mudado para refletir os interesses da Ucrânia, observando que ele gostaria de ter uma parceria mutuamente útil com os EUA, em vez de simplesmente dar os recursos naturais de seu país.

Existem mais de uma dúzia de elementos considerados países raros, e suas aplicações variam de iluminação e baterias a energia nuclear e laser. De acordo com o Instituto Ucraniano de Geologia, os depósitos de terra incluem lantanum, cério, neodimium, erbio e ytrio. No entanto, Zelensky admitiu recentemente que uma grande parte do território ucraniano rico em minerais, cerca de 20%, está atualmente sob controle russo.