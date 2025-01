Trump quer que Jordânia e Egito aceitem mais refugiados e propõe plano para “simplesmente limpar” Gaza

O presidente Donald Trump disse no sábado (25 de janeiro de 2025) que gostaria de ver a Jordânia, o Egito e outras nações árabes aumentarem o número de refugiados palestinos que aceitam da Faixa de Gaza, potencialmente removendo um número suficiente da população para “Simplesmente limpar o área devastada pela guerra para limpar a lousa.

Durante uma sessão de perguntas e respostas de 20 minutos com repórteres a bordo do Air Force One no sábado, Trump disse que discutiu a sua visão numa chamada mais cedo naquele dia com o rei Abdullah II da Jordânia e que falaria com o presidente Abdel Fattah no domingo. Sissi. do Egito.

“Gostaria que as pessoas aceitassem isso. “Gostaria que o Egito aceitasse pessoas”, disse Trump. “Você está falando de provavelmente um milhão e meio de pessoas, e nós simplesmente apagamos tudo isso e dizemos: ‘Sabe, acabou.’”

Falando sobre os efeitos da guerra de Israel com o Hamas em Gaza, Trump disse que felicitou a Jordânia por aceitar com sucesso os refugiados palestinos e disse ao rei: “Eu adoraria que você assumisse mais tarefas, porque estou olhando para a coisa toda”. A Faixa de Gaza neste momento é um desastre. “É um verdadeiro desastre.”

Ele disse que tal movimento em massa de palestinos “poderia ser temporário ou de longo prazo”, acrescentando que a área do mundo que abrange Gaza, “durante séculos”, “teve muitos, muitos conflitos”.

“Algo tem que acontecer”, disse Trump. “Mas neste momento é literalmente um local de demolição. “Quase tudo foi demolido e pessoas estão morrendo lá.” Ele acrescentou: “Portanto, prefiro me envolver com algumas das nações árabes e construir moradias em um lugar diferente, onde talvez possam viver em paz, para variar”.