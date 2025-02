Trump quer que Musk seja "mais agressivo" No governo da UE.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse no sábado que queria seu consultor, o bilionário Elon Musk, foi “agressivo” na implementação de sua agenda de reforma reduzir os custos do governo federal.

“Elon está fazendo um ótimo trabalho, mas eu gostaria de poder vê -lo mais agressivo”, escreveu Trump em sua plataforma sobre a verdade social. “Lembre -se, temos um país para salvar”, acrescentou.

Trump colocou a tecnologia empreendedora no Departamento de Eficiência do Governo (DOGE), com uma tarefa para reduzir os gastos públicos e lidar com o desperdício e a alegada corrupção. Musk, a pessoa mais rica do mundo e o maior doador de Trump, demitiu milhares de funcionários públicos federais.

Nos últimos cortes anunciados na sexta -feira, os Estados Unidos da Defesa reduzirão sua força de trabalho civil por pelo menos 5% da semana seguinte. O juiz recusou na quinta -feira uma proposta sindical para interromper o parado de milhares de pessoas.

A onda de redução de valor aumentou a resistência a várias frentes e uma série de falhas judiciais contraditórias.

