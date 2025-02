Trump quer reconectar Kim da Coréia do Norte

O presidente dos EUA, Donald Trump, expressou seu desejo de restabelecer um relacionamento com o líder da Coréia do Norte, Kim Jong-un, enfatizando seu relacionamento passado e enfatizando a importância do engajamento diplomático.

Falando em uma entrevista coletiva na sexta -feira, disse Trump a repórteres, “Teremos relacionamentos com a Coréia do Norte é Kim Jong-un”.

Trump se referiu a suas interações anteriores com Kim, afirmando, “Eu me dei muito bem com ele, como você sabe. Acho que parei a guerra.” Ele sugeriu que sua vitória da eleição de 2016 ajudou a prevenir conflitos, acrescentando, “Acho que não teria vencido essa eleição, você acabaria em uma situação muito ruim. Mas eu o fiz e tivemos um bom relacionamento”.

Trump enfatizou que sua capacidade de cooperar com Kim era útil para a estabilidade global. “Eu acho que é uma riqueza muito grande para todos concordarem com ele. Quero dizer, eu concordo com ele, concordo comigo, e isso é uma coisa boa, não é ruim”.

Ele também observou que outros países, especialmente o Japão, veem o valor em sua abordagem diplomática. “Eu posso lhe dizer que o Japão ama a ideia porque o relacionamento deles não é muito bom com ele (Kim Jong-un), e se eles podem ter um relacionamento não apenas com ele, mas também com outras pessoas em todo o mundo, onde parece Para ser dificuldade, acho que é uma riqueza enorme para o mundo, não apenas os Estados Unidos.













O alcance diplomático de Trump em direção à Coréia do Norte marcou uma mudança significativa na política externa dos EUA durante seu primeiro mandato. Após o período inicial de tensão aprimorada em 2017, durante a qual Trump chamou Kim como “Rocket Man” e ameaça “Fogo e raiva” Se a Coréia do Norte continuar suas ambições nucleares, dois líderes mais tarde estabeleceram um diálogo sem precedentes.

Em 2018, Trump e Kim se conheceram em Cingapura na primeira cúpula entre o presidente dos EUA em exercício e o líder norte -coreano. A reunião resultou em um amplo acordo de desnuclearização, embora os detalhes permanecessem incertos. Ele terminou com um segundo em Hanoj ​​em 2019 sem um acordo após desacordos sobre as sanções do Programa Nuclear e da Coreia do Norte. Mais tarde naquele ano, Trump se tornou o primeiro presidente dos EUA a embarcar na Coréia do Norte durante uma breve reunião com Kim na zona desmilitarizada (DMZ).

Apesar das reuniões históricas, as negociações americanas-coreanas pararam, e Pyongyang continuou a testar o foguete. Os esforços de Trump para manter o relacionamento pessoal com Kim, incluindo a troca de cartas, não levaram a um acordo de desnuclearização específico. No entanto, Trump afirmou que sua diplomacia direta havia impedido um grande conflito e que poderia ser revivido no futuro.