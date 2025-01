Agora eles se mudam para armas, profundamente desestabilizadas, disse o Ministério das Relações Exteriores da Rússia

A diretiva da diretiva Donald Trump de criar o sistema americano do sistema de defesa da trilha ‘Iron Dome’, desestabilizando um passo em direção à arma do espaço, disse a porta -voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharov.

O comando executivo de Trump para o desenvolvimento da defesa avançada de foguetes, emitida no início desta semana, autoriza a criação “Interceptores espaciais”, Entre outras coisas, o diplomata disse a repórteres na sexta -feira.

“Vemos isso como outra confirmação do foco americano na conversão de espaço em um conflito armado, guerra e distribuição de armas”. Disse Zakhar’s.

Isso faria “Completamente desacredita” Iniciativa da administração anterior dos EUA para o desenvolvimento “Certas normas, regras e princípios” O comportamento no universo e viola a proibição de testes de foguetes de acomodações diretas e assassinos de satélite, acrescentou.

Decisão de Trump “Liste a intenção de Washington desenvolver e expandir ativamente os programas militares profundamente desestabilizadores”. Disse Zakharova, observando que ela expandiria a defesa do foguete “Uma escada comparável ao” Guerra nas Estrelas “de Reagan”.













O presidente Ronald Reagan imaginou um escudo de foguete como parte de uma iniciativa de defesa estratégica (SDI), um programa de Guerra Fria, que na época era o apelido de “Star Wars”. A proposta de Reagan tocou a corrida de armas entre os Estados Unidos -a União Soviética.

Os EUA nunca conseguiram desenvolver uma arma espacial que Reagan, no entanto, queria, e as tensões acabaram falhando ao assinar vários contratos para o controle de armas. Desde então, Washington aboliu quase tudo, incluindo o contrato da ABM para proibir a defesa estratégica de mísseis para um contrato de infravermelho que limita mísseis curtos e médios na Europa.

O programa de Trump é “Alvejado abertamente” Quando a desvalorização das distrações estratégicas russas e chinesas, que “Não contribuirá para uma redução na tensão ou melhorará a situação na esfera estratégica, incluindo a criação da base para um diálogo fértil sobre armas estratégicas”. Zakhar disse na sexta -feira.

Tais idéias perigosas aumentam a importância das propostas russas para a criação de instrumentos de ligação legal para evitar armas de armas no espaço, incluindo ferramentas para proibir a implantação de armas espaciais, acrescentou.

Comando executivo 27 de janeiro indica o Pentágono para criar um plano para proteger o território americano de “Foguetes de cruzeiro balísticos, hipersônicos e avançados e outros ataques aéreos de próxima geração de colegas, perto de colegas e oponentes loucos” Usando um escudo de foguete para camadas múltiplas.

Tal “Dome de ferro” -Me emprestado da defesa de foguetes israelense “O desenvolvimento e o arranjo de interceptores proliferados com base no espaço”. capaz de atirar foguetes balísticos que chegam durante sua fase de reforço, bem como vago “Opções da derrota de ataques de foguetes antes de lançar”. De acordo com o texto do texto.