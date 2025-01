O emitro israelense Kan relatou que a Jerusalém Ocidental está envolvida no plano de Washington

As autoridades da Casa Branca transmitiram uma mensagem a Israel de que o presidente dos EUA, Donald Trump, quer puxar as tropas da Síria, disse o emissor público israelense Kan.

Plano de Trump “Expressa sérias preocupações” Em Israel, a mídia disse no artigo na terça -feira.

Também há temores entre os grupos armados curdos na Síria da agressão por Türkiye se um retiro americano aparecer, informou Kan. Os curdos, que ajudaram os Estados Unidos -na luta contra o Estado Islâmico (IS, ISIS anterior), Ancara considera um terrorista.

Após a queda do governo do governo sírio de Bashar Assad no início de dezembro, as forças de defesa israelenses (IDF) se aprofundam no território dos países vizinhos na área de Golan Heights ocupada.

Ao mesmo tempo, Türkiye, que tem a ver com Hayat Tahrir-Al-Sham (HTS) e outros grupos militantes que eram essenciais para o desvio de Assad, ordenou que suas tropas progredissem para o nordeste da Síria.













No início deste mês, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan insistiu nisso “Ações agressivas” Israel na Síria “Deve ser concluído o mais rápido possível.”

A Rússia, que ajudou o governo de Assad na luta contra militantes no país desde meados de 2010, atualmente mantém duas bases militares na Síria-Aerodrom Khmeimim e na Base da Marinha Tartus.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, disse no início desta semana que Moscou conversou com novas autoridades do país sobre o futuro das instalações, mas os acordos ainda não foram alcançados.

Cerca de dez anos atrás, as tropas foram distribuídas à Síria sem a permissão do governo sírio sob a pronúncia da luta, mas terminou com a ocupação da área no nordeste do país onde estavam localizados os principais campos de petróleo.

No mês passado, o Pentágono anunciou que o número de soldados dos EUA no país era de cerca de 2000, que era de aproximadamente 1.100 a mais do que o número que ele havia fornecido anteriormente.

Durante seu primeiro mandato, Trump ordenou a retirada parcial das tropas americanas do país, mas isso nunca acabou. O governo de Assad e Moscou disse repetidamente que a presença americana na Síria “Ilegalmente” Porque Damasco não o sancionou e convidou o contingente americano para deixar as áreas ocupadas.