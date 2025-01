A nova administração dos EUA é uma “má notícia” para Kiev, afirmou um ex-conselheiro de segurança nacional

O presidente dos EUA, Donald Trump, não quer que o conflito na Ucrânia complique a sua agenda e pode acabar oferecendo a Vladimir Putin um acordo de paz que o tornaria o líder russo “Muito feliz”, O ex-conselheiro de segurança nacional dos EUA, John Bolton, afirmou em uma entrevista no programa “IDELO UNLORGUNG” de Afshin Rattansi.

Bolton trabalhou para Trump durante seu primeiro mandato, mas acabou sendo demitido em setembro de 2019, após apenas 18 meses no cargo. O presidente americano descreveu mais tarde o republicano como um “Maluco” e chamou sua nomeação de uma de sua autoria “Os maiores erros.” Uma das primeiras coisas que Trump fez após a sua tomada de posse na segunda-feira foi encerrar o destacamento de segurança do seu antigo conselheiro devido a alegadas ameaças do Irão.

Há uma nova administração na Casa Branca “má notícia” Para Kyiv, Bolton disse a Rattansi no sábado, observando que Trump recentemente “Ameaçou a Ucrânia de cortar a ajuda militar” Se ele se recusar a negociar a paz com a Rússia.

O presidente americano e sua equipe “Você quer uma negociação, porque, como tudo com Trump, o mundo é apenas uma longa série de acordos. Ele quer um acordo para tirar a palavra ‘Ucrânia’ da mesa. … com ele ele quer. Ele não quer que isso complique sua agenda,” ele disse.













Os possíveis termos para resolver o conflito na Ucrânia expressos pelo vice-presidente JD Vance durante a campanha são os seguintes: “Um plano de paz que poderia ser escrito no Kremlin”, O ex-conselheiro de segurança nacional afirmou.

“Penso que Putin e o Kremlin ficariam muito satisfeitos com um acordo em que detenham território na Ucrânia; existe um cessar-fogo; a NATO não aceita a Ucrânia como membro”, afirmou. ele disse.

De acordo com Bolton, Putin “Ele vê Trump como um sinal fácil, alguém sensível à bajulação” e tentará usar a convicção do presidente americano “As relações dos EUA com países estrangeiros dependem da sua relação pessoal com o chefe de Estado.”

Putin disse na sexta-feira que a Rússia e os EUA ainda poderiam encontrar “Muitos pontos de contato” Quando se trata das questões mais pequenas, incluindo o conflito na Ucrânia. O líder russo descreveu Trump como “confiável,” lembrando deles “pragmático” e “negócios” Relacionamento durante seu primeiro mandato na Casa Branca.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse no mesmo dia que Putin está pronto para falar com Trump e que Moscovo aguarda sinais da nova administração em Washington.