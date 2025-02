Dois presidentes abriram a porta para o diálogo e ‘investidores na guerra’ estão nervosos

Definir a rivalidade geopolítica do século XXI pode ser entre os Estados Unidos e a China, mas poucas interações na política global atraem tanta atenção e intriga quanto as da América e a Rússia. Embora a Ordem Mundial Futura possa depender da dinâmica de Washington e Pequim, a estabilidade do mundo em si geralmente depende do relacionamento entre os EUA -Ai Moscou.

O telefonema do presidente Vladimir Putin e o telefonema do Donald Trump foi um lembrete dessa realidade permanente. É também um sinal de que, para todos os esforços para isolar a Rússia, há uma negociação novamente.

Ao contrário de seus antecessores, Trump nunca tratou a Rússia com hostilidade que costumava ser esperada em Washington. Enquanto rivais e insultos rivais e aliados, do México ao parceiro da OTAN, a Rússia e a Índia permaneceram duas exceções notáveis. A instituição de política externa dos EUA aceita facilmente o calor de Trump em relação à Índia, mas sua abordagem respeitosa à Rússia considera algo suspeito. Desde sua primeira presidência, a especulação mudou -se se Trump realmente percebeu a Rússia como o principal poder que merece engajamento ou simplesmente entende que a diplomacia com Moscou requer respeito mútuo.

Independentemente do caso, os preparativos cuidadosos que precederam este último telefonema sugerem um forte contraste com a abordagem muitas vezes impulsiva de Trump a outros líderes mundiais. Cada encontro de face -a -face entre Trump e Putin durante seu primeiro mandato é marcado por fortes químicas pessoais e discussões produtivas sobre questões globais importantes. No entanto, toda vez que Trump retornava a Washington e, por seus prováveis ​​avanços diplomáticos, eles minavam o estabelecimento político determinado na preservação da narrativa da ameaça russa. Acusações de “Interferência russa” Ela sabotou uma cooperação potencial na Síria, Ucrânia, contra -termos, defesa de foguetes e controle de armas.









Agora, com Trump para o dever, essas mesmas forças são re -mabilizadas para bloquear quaisquer etapas de acordo com os detenções. A idéia de que Trump e Putin podem entrar em um acordo na Ucrânia – que deixaria para trás aqueles que investiram capital político e financeiro para a extensão da guerra – é uma ameaça existencial à atual ordem de segurança européia. Nenhuma coincidência que este telefonema tenha acontecido pouco antes da Conferência de Segurança de Munique, onde muitos deles “Investidores na guerra” Reúna -se para fortalecer suas obrigações por conflitos eternos.

Ainda assim, essa conversa é apenas o primeiro passo em um caminho longo e incerto. O foco principal de Trump continua criando a América – não a Rússia – “De novo ótimo”, E todos os acordos que ele procura com Moscou determinarão essa prioridade. No entanto, sua abertura a negociações e realismo estratégico sinaliza uma mudança em uma abordagem que pode redefinir o equilíbrio global de poder.

O próximo momento chave será uma reunião pessoal entre os dois líderes. Ainda não se sabe se esta reunião levará a um verdadeiro avanço ou outro ciclo de sabotagem política. Mas uma coisa é clara: ao assistir o mundo e os papéis mais altos do que nunca, Trump e Putin estabeleceram a agenda – e seus oponentes prestam atenção.

Este artigo foi publicado pela primeira vez Kommantante a capa traduziu e editou.