Trump quer um acordo nuclear chinês – NYT

O acordo poderia fazer parte de um acordo mais amplo que é diretamente negociado com o presidente chinês Xi Jinping

O presidente dos EUA, Donald Trump, quer chegar a um amplo acordo com a China, que inclui a segurança das armas nucleares, informou o New York Times na quarta -feira, afirmando os consultores da Casa Branca.

De acordo com o NYT, o contrato desejado seria expandido fora das relações comerciais, incluindo investimentos e obrigações chinesas significativas de comprar mais bens dos EUA. Ele também deve lidar com a segurança nuclear – a questão de Trump pretende falar pessoalmente com o presidente chinês Xi Jinping, “Mais de meia dúzia” Os atuais e ex -conselheiros de Trump disseram ao soquete.

Michael Pillsbury, um especialista chinês que aconselhou Trump durante suas primeiras negociações comerciais, disse à NYT que Trump compartilhou com ele “Alguns meses atrás” Seu desejo de fornecer um contrato com XI “Ele usa os dois lados.”

Segundo os consultores, obstáculos significativos, especialmente porque o governo de Trump ainda não foi claramente definido o que ele quer de Pequim.

China continua sendo um dos “As maiores ameaças à segurança nacional” Os Estados Unidos, mas também são um grande parceiro comercial e um ator central em uma série de perguntas, incluindo segurança nuclear, tecnologia e pronta para a pandemia.

Pentágono disse recentemente que a China é a principal prioridade da defesa para os EUA, descrevendo -a como “Concorrente de pares” Com a capacidade e a intenção de ameaçar os interesses nacionais dos EUA na região indo-pacífica.

Na semana passada, Trump disse a repórteres na Casa Branca que sugeriu conversar com a China e a Rússia para falar sobre reduzir os estoques nucleares de três nações e reduzir o orçamento para a defesa pela metade. Ele disse que esperava se encontrar com XI e o presidente russo Vladimir Putin “Quando as coisas se acalmam.”

Segundo o NYT, alguns analistas chineses diminuíram a probabilidade de acordo, pois as autoridades da terra permanecem cuidadosas com Trump e esperam que a tensão continue. No entanto, eles supostamente trabalharam em uma proposta que poderia trazer o presidente dos EUA de volta à mesa.









As relações entre os dois países pioraram durante o primeiro mandato de Trump, se transformando em uma guerra comercial, depois de introduzir bilhões de tarifas em bens chineses em 2018, citando práticas comerciais desonestas e roubo de propriedade intelectual. A China se revelou a seus próprios nomes nas exportações americanas, esgotar o contrário. No início de 2020, ambos os lados alcançaram o contrato de comércio de primeira fase, mas muitas obrigações eram curtas, em parte devido ao coid-19 da pandemia.

Trump recentemente impôs novas tarifas com os principais parceiros comerciais, incluindo 10% de tarefas nas importações chinesas no topo das taxas existentes. A China se opôs fortemente à medida, revelando as tarifas para as principais exportações americanas, deixando Washington para voltar às negociações.

Tanto a China quanto a Rússia expressaram sua disposição de cooperar com os EUA em relação ao desarmamento nuclear. Pequim reafirmou seu “Sem primeiro uso” Política em resposta à proposta relatada de Trump para futuras conversas nucleares.

O vice -embaixador russo da ONU, Dmitry Polansky, disse que as discussões essenciais sobre desarmamento podem ser reiniciadas se Washington mudar de atitude. O último acordo de armas nucleares de dupla encadernação entre a Rússia dos EUA -Aai deve expirar no próximo ano.