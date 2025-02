Trump questiona se o tempo ‘ainda na revista de negócios’ depois de revelar a capa da capa

O presidente Trump interveio na revelação da revista Time em uma capa com o bilionário tecnológico Elon Musk, aparentemente zombando da partida que sua “pessoa do ano” o nomeou em 2024.

Quando perguntado na sexta -feira se ele teve uma reação à ilustração fotográfica de Musk por trás da mesa de escritório oval resolvida, Trump balançou a cabeça.

“Não”, ele ditado Durante uma conferência de imprensa conjunta com o primeiro -ministro japonês Shigeru Ishiba, “a revista Time ainda está no negócio? Eu nem sabia”.

Sua piada veio depois do tempo zombouUma história de capa Na sexta -feira, intitulado “Dentro da guerra de Elon Musk em Washington”, destacando os esforços da gigante tecnológica para revisar o governo federal durante as primeiras semanas do presidente no cargo.

Musk, que lidera o objetivo do Departamento de Eficiência do Governo (DOGE) para reduzir as despesas desnecessárias, está sujeito a seus movimentos para desmantelar agências como a Agência Internacional de Desenvolvimento (USAID) e o Departamento de Educação.

O acesso de Doge aos sistemas de pagamento no departamento do Tesouro, que foi temporariamente bloqueado em um juiz federal, também causou preocupação com a quantidade de poder que o governo Trump incutiu no CEO da Tesla.

Mesmo assim, Trump elogiou Musk na sexta -feira para fazer um “ótimo trabalho”.

“Ele está encontrando uma tremenda fraude, corrupção e desperdício”, disse o presidente a jornalistas durante a imprensa. “Você vê isso com a USAID, mas verá ainda mais com outras agências e outras partes do governo”.

“Ele tem uma equipe fantástica, ele queria poder fazer isso por um longo tempo”, acrescentou.

As ações de Musk também criaram uma rachadura entre os apoiadores de Trump e os críticos democratas igualmente, e alguns questionam a profundidade de sua influência na Casa Branca. A administração retirou constantemente as declarações de que o fundador da SpaceX é quem chama os tiros.

Após sua vitória sobre o ex -vice -presidente Harris em novembro, Trump também adornou a capa do tempo. Em uma entrevista ao The Outlet em dezembro, ele descreveu seus objetivos para um segundo mandato.

Nos últimos dias, o presidente também lançou uma ofensiva contra a mídia principal: mudança que tem acesso a salas de informações na Casa Branca e no Pentágono, investigações verdes em questões públicas e celebrando demissões e reestruturando que indicaram brigas pela mídia.

