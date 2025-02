O presidente Trump começou no domingo, o Wall Street Journal por criticar suas tarifas recentes.

“O ‘lobby da taxa’, liderado pelo globalista, e sempre errado, Wall Street Journal, está trabalhando duro para justificar países como Canadá, México, China e muitos outros, continuam o golpe da América, ambos com a América. Comércio, crime e drogas venenosas que podem fluir tão livremente para os Estados Unidos ”, disse o presidente em sua plataforma social de verdade.

Um artigo de opinião no sábado do conselho editorial da revista criticou o plano de taxa de Trump e previu uma tendência a diminuir a capacidade comercial e de fabricação após as sanções assinadas.

“Senhor. Trump às vezes soa como se os Estados Unidos não deveriam importar, que os Estados Unidos possam ser uma economia perfeitamente fechada que faz tudo em casa. Isso é chamado Autoky, e não é o mundo em que vivemos, ou Um em que deveríamos querer viver, como Trump descobrirá em breve “, disse o artigo de opinião.

O conselho editorial da revista também recebeu críticas da Casa Branca.

“A última diatribe do Conselho Editorial do Wall Street Journal contra a ação decisiva do presidente Donald Trump para impedir o fentanil Matt com americanos inocentes é útil, lembre -se de que o WSJ está sempre errado quando se trata de tarifas e comércio. A página editorial da revista apoiou as políticas mais recentes da América, como fronteiras abertas e subcontratação por anos ”, diz domingo Comentários do Casa Branca, como destacado por Mediaite.

No sábado, ele impôs uma tarifa de 25 % às importações do México e do Canadá, juntamente com uma tarifa de 10 % sobre produtos chineses, o sábado foi imposto por Trump.

O primeiro -ministro canadense Justin Trudeau e o presidente mexicano Claudia Sheinbaum prometeram “melhorar as fortes relações bilaterais” entre seus países no mesmo dia em que o presidente Trump avançou com as tarifas, de acordo com uma leitura no site de Trudeau.

A colina se comunicou com o diário para comentar.

Fonte